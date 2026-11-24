24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 24 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions League como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una larga lista de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Champions League HOY

Comienza la quinta fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

12:45 p.m. | Bodo Glimt vs. LASK — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Galatasaray vs. Aston Villa — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Arsenal vs. Borussia Dortmund — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Como 1907 vs. AEK Athenas — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Feyenoord vs. Porto — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Manchester City vs. Napoli — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | RB Leipzig vs. Lens — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Real Madrid vs. PSV Eindhoven — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Slovan Bratislava vs. Real Betis — Disney+

*Sigue la PREVIA de los encuentros entre GALATASARAY VS. ASTON VILLA desde las 12:30 p.m. y del REAL MADRID VS. PSV desde las 2:30 p.m.

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 37 de la primera división de Brasil, hay un partido programado:

4:00 p.m. | Chapecoense vs. Palmeiras — Fanatiz

Mañana también continúa la Champions League

Finaliza la quinta fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

12:45 p.m. | Sabah FK vs. FC Barcelona — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Slavia Praha vs. Villarreal — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | PSG vs. Roma — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Inter de Milan vs. Stuttgart — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sporting de Lisboa vs. Manchester United — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Viking FC — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Lille vs. Bayern Münich — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Brujas vs. Liverpool — Disney+

Este martes 24 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Champions League como en las principales competencias internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.