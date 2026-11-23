23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la noche de hoy, lunes 23 de noviembre, 95 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes anómalos en el litoral peruano.

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 50-26 de la DHN, este fenómeno estará presente en todo el litotal hasta el viernes 27 de noviembre. En ese sentido, te recordamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 31 puertos abiertos y 95 cerrados, de los cuales, 28 son del litoral norte, 50 de la zona centro y 17 del sur, los cuales se detallan a continuación:

Litoral norte : Muelle Carga Liquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos, Muelle Hibrido Mu2, Caleta Lobitos, Caleta San Pablo, Puerto Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro), Puerto Bayóvar, Caleta Chullillache, Caleta Matacaballo, Caleta Constante, Caleta Las Delicias, Caleta Parachique, Caleta Puerto Rico, Puerto Paita, Caleta Colán, Caleta Tierra Colorada, Caleta Yacila, Caleta La Islilla, Caleta Tortuga,Terminal Multiboyas, Caleta San José, Puerto Pimentel, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Terminal Multiboyas Eten y Terminal Multiboyas.

: Muelle Carga Liquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos, Muelle Hibrido Mu2, Caleta Lobitos, Caleta San Pablo, Puerto Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro), Puerto Bayóvar, Caleta Chullillache, Caleta Matacaballo, Caleta Constante, Caleta Las Delicias, Caleta Parachique, Caleta Puerto Rico, Puerto Paita, Caleta Colán, Caleta Tierra Colorada, Caleta Yacila, Caleta La Islilla, Caleta Tortuga,Terminal Multiboyas, Caleta San José, Puerto Pimentel, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Terminal Multiboyas Eten y Terminal Multiboyas. Puertos cerrados en el litoral sur : Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani (Muelle Ocean Fish), Terminal Portuario Tisur (Muelle "C"), Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Portuario Tisur (Muelle "F"), Muelle Enapu, Muelle Spcc (Patio Puerto), Muelle Engie, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata.

: Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani (Muelle Ocean Fish), Terminal Portuario Tisur (Muelle "C"), Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Portuario Tisur (Muelle "F"), Muelle Enapu, Muelle Spcc (Patio Puerto), Muelle Engie, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata. Puertos cerrados en el litoral centro: Caleta Santa, Caleta Coishco, Puerto Chimbote, Terminal Multiboyas Chimbote, Terminal Portuario Chimbote Muelle N° 1 y Muelle N° 2, Muelle Portuario Sider "C", Puerto Samanco, Puerto Casma, Caleta El Dorado, Caleta Los Chimus Caleta Tortugas, Caleta La Gramita, Caleta Culebras, Puerto Huarmey, Punta Lobitos, Terminal Multiboyas Paramonga, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Huacho, Caleta Carquín, Caleta Vegueta Puerto Chancay (Bahía), Terminal Multiboyas Bpo, Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Muelle 3 (TPMC), Muelle 4 (TPMC), Puerto Cerro Azul, Puerto Tambo de Mora, Caleta San Andrés, Caleta La Puntilla, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Caleta Nazca, Puerto San Nicolás, Puerto San Juan, Caleta Lomas, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Caleta Chala, Caleta Puerto Viejo, Bahía Ancon, Zona Norte "A" (Pampilla 1, Pampilla 2 Y Pampilla 3), Zona Norte "B" (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte "C" (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Centro (Bahía Callao (Rada Interior y Exterior) y Muelle Grau), Zona Sur (Multiboyas Conchan y Muelle Unacem Lima), Bahía Chorrillos y Bahía Pucusana.

Actualización | 🌊 @MGP_DICAPI informa que 95 puertos se encuentran cerrados en el litoral peruano, según actualización de hoy 23/11. Del total de puertos cerrados, 28 corresponden al litoral norte, 50 al litoral centro y 17 al litoral sur. https://t.co/gO9vitgh4R — COEN - INDECI (@COENPeru) November 24, 2026

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse ante los oleajes para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme; evitar actividades deportivas y recreativas y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.