24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La intensidad del mar ocasionó el colapso de tramos de veredas y el desprendimiento de postes en los alrededores de la playa Waikiki, en Miraflores. Ante los daños registrados, se dispuso el cierre de un carril del Circuito de Playas en sentido de norte a sur.

Oleajes destruyen parte del malecón

Los intensos oleajes registrados en el litoral peruano vienen ocasionando importantes daños en la infraestructura de la Costa Verde. Esta situación se evidencia a la altura de la playa Waikiki, donde la fuerza del mar ha deteriorado las pistas y provocado el colapso de varios tramos de las veredas que forman parte del malecón.

Los efectos del fuerte impacto de las olas han dejado bloques de concreto dispersos entre las piedras de la playa, generando riesgos para los peatones que transitan por esta zona.

Postes afectados y cierre de un carril

Asimismo, la fuerza del oleaje habría debilitado las bases de algunos postes ubicados cerca del circuito de playas. Como consecuencia, varias de estas estructuras terminaron desprendiéndose y cayendo sobre el carril destinado al tránsito peatonal, incrementando las condiciones de peligro para quienes circulan por los alrededores. Los daños también comprometen la seguridad de la infraestructura cercana al litoral.

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