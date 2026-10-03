ERM 2026: ¿Cómo estará el clima este domingo 4 de octubre? Senamhi prevé calor, lluvias y vientos

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante el fin de semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se presentarán condiciones variables en diferentes zonas del país. Por ello, recomendó revisar los pronósticos antes de trasladarse hacia los locales de votación.

Costa: temperaturas de hasta 35 °C y lluvias en el norte

En la costa, se espera un incremento de las temperaturas diurnas. Para este domingo, los valores máximos podrían alcanzar entre 27 °C y 35 °C en la costa norte, mientras que en la costa centro oscilarían entre 24 °C y 29 °C y en la costa sur entre 26 °C y 32 °C.

La menor cobertura nubosa durante el mediodía favorecerá también niveles elevados de radiación ultravioleta, principalmente en sectores de la costa norte y centro. En Tumbes y Piura, además, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante la noche y madrugada, asociadas a las condiciones del Niño Costero.

En Lima Metropolitana y Callao, el domingo predominará una menor cobertura nubosa, aunque podrían registrarse ráfagas de viento durante la tarde. Durante el mismo periodo, se presentarán lloviznas, y neblina en zonas cercanas al litoral, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Sierra: lluvias y ráfagas de viento

En la sierra norte continuará la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. El pronóstico contempla además ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora, por lo que quienes deban desplazarse por estas zonas deberán considerar las condiciones del tiempo.

#Infórmate #Minam #Senamhi Este domingo 4 de octubre ejerce tu derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.



Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del tiempo que el Senamhi ha preparado para este fin de semana



🌦 https://t.co/Q2ja671SrJ pic.twitter.com/nHrlVjAeUj — Senamhi (@Senamhiperu) October 2, 2026

Para la sierra centro y sur se esperan amaneceres con escasa nubosidad y la posibilidad de precipitaciones localizadas y ligeras durante la tarde y noche, principalmente en sectores de la vertiente oriental.

La Libertad, Huánuco, Áncash y Pasco figuran entre las zonas donde podrían presentarse estas condiciones. El escenario de lluvias en la sierra norte y costa norte entre el 2 y 4 de octubre también ha sido considerado por CENEPRED en su evaluación de riesgo.

Selva: lluvias localizadas y descargas eléctricas

En la selva peruana se esperan temperaturas cálidas y escasa nubosidad, especialmente en sectores de la selva baja norte y centro. Sin embargo, también se prevén lluvias localizadas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de la selva alta y selva baja sur.

Asimismo, el Senamhi pronostica un incremento de los vientos en gran parte de la Amazonía durante este periodo. Ante estas condiciones meteorológicas, el Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y tomar precauciones durante sus desplazamientos por motivo de las elecciones.

Los electores deberán considerar especialmente la radiación UV, los vientos, las lluvias y posibles reducciones de visibilidad antes de salir hacia sus centros de votación.