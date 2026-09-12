Corte de LUZ el 13 y 14 de septiembre: ¿qué distritos serán afectados y en qué horarios?

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 13 y 14 de septiembe se llevará a cabo corte de luz en distintos distritos. Conoce si tu área se verá afectada con la interrupción temporal de la energía eléctrica y en qué horarios se efectuará la medida.

Corte de luz: ¿cuál es el motivo de la interrupción?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que tiene cortes programados para el 13 y 14 de septiembre. Según reveló, el objetivo detrás de esta medida es ejecutar diversas intervenciones en su red, orientadas a reducir riesgos de cortes en un futuro y fortalecer la infraestructura del sistema.

La interrupción del servicio eléctrico también se efectuará por la empresa Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país. Cada una de las instituciones no dudaron en precisar qué distritos de sus respectivas jurisdicciones se verán afectadas con el corte de luz e instaron a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.

¿En qué distritos será el corte de luz el 13 de septiembre?

Seal precisó que el corte de luz el domingo 13 de septiembre será por determinadas horas y zonas de la 'Ciudad Blanca', Arequipa, entre ellas:

En urbanizaciones del distrito de Cocachacra, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. por mantenimiento de la línea de transmisión y el transformador. Puedes verificar las áreas con mayor detenimiento en la siguiente imagen:

Áreas afectadas en Islay, en Arequipa, según Seal.

En urbanizaciones del distrito de Maca desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. por cambio de estructuras de media tensión.

Por otro lado, en el norte del país, las áreas afectadas por la medida serán en Áncash, según el cronograma de Áncash. Las zonas y horarios son:

Zonas de Áncash sin electricidad el 13 de septiembre.

Sin luz el 14 de septiembre: zonas y horarios

Por otro lado, Hidrandina indicó qué distritos de La Libertad, se verán afectados por la interrupción del servicio eléctrico el lunes 14 de septiembre:

Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. en Florencia de Mora : C.P. mz. Alto Trujillo Barrio 3 mz. A, B, C, C', Ch, D, E, G, H, I, M.

hasta las 12:30 p. m. en : C.P. mz. Alto Trujillo Barrio 3 mz. A, B, C, C', Ch, D, E, G, H, I, M. Desde las 2:30 p. m. hasta las 6:00 p. m. en Florencia de Mora: PP. JJ. Florencia de Mora, av. Cesar Vallejo cdra. 09, 10 , 11, 12, ca. 05 de Noviembre cdra. 11, 12, Plaza de Armas, ca. 08 de Octubre Cdra. 13, ca. 24 de Abril cdra. 15, 16, ca. 27 de Mayo Cdra. 12, 13, ca. 29 de Julio cdra. 12, ca. 29 de Junio cdra. 12, 13, 14, ca. Alfonso Ugarte Cdra. 14, 15, 16, 17, jr. Alfonso Ugarte cdra. 14, 15, 16, 17.

También detalló que el corte de luz se efectuará en diversas zonas de Trujillo:

Sin servicio eléctrico en áreas de Trujillo.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. en urb. Los Granados: ca. Oswaldo Hercelles cdra. 01, 02, mz. A', B', C', D', E', F', C', Y', X', W', V', M', L', G', K', N', U´, Ñ', J', H', ca. Llanos Zapata cdra. 04, 05, Prol. Unión cdra. 19, 20, 21, ca. Carlos Monge cdra. 1, ca. M. Velásquez cdra. 01, 02, ca. Fortunato Herrera cdra. 04, 05, pj. E. Bello cdra. 01, pj. Godofredo García cdra. 04, 05, cA. Leónidas Avendaño cdra. 02, ca. Los Zafiros cdra. 01.

Así que si estabas pensando hacer teletrabajo el 13 y 14 de septiembre, recuerda que habrá cortes de luz en distritos de Arequipa, La Libertad y Áncash, de acuerdo a los últimos reportes de Seal e Hidrandina.