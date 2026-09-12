¿Necesitas hacer un trámite en Reniec? Sigue estos pasos para reservar tu cita y revisa las sedes habilitadas

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si necesitas realizar un trámite relacionado con tu Documento Nacional de Identidad (DNI), ahora puedes reservar una cita en siete Centros de Atención del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La modalidad permite programar previamente el día y la hora de atención para realizar procedimientos como duplicado, renovación y actualización de datos.

Para evitar inconvenientes, es importante tener en cuenta que el pago del trámite debe realizarse antes de solicitar la cita, ya que la plataforma no permitirá completar la reserva si la tasa correspondiente no ha sido cancelada.

La programación puede realizarse de manera virtual a través del gestor de citas de Reniec. Además, la entidad informó que incorporará progresivamente nuevas agencias a este sistema, dependiendo de la disponibilidad operativa de cada oficina.

¿Cómo sacar una cita para tramitar el DNI?

El primer paso es pagar la tasa correspondiente al trámite que se desea realizar. El pago puede efectuarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma págalo.pe.

En el caso de Yape, el ciudadano debe generar previamente un ticket de pago en la plataforma de recaudación de Reniec, seleccionar el código correspondiente al trámite e ingresar a la aplicación. Allí deberá elegir la opción "Yapear servicios > Reniec" y colocar el número del ticket generado.

Una vez realizado el pago, el usuario debe ingresar al Gestor de Citas de Reniec y seleccionar la opción "Reservar cita". Posteriormente, tendrá que registrar su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento para validar sus datos.

Luego deberá escoger el servicio "Trámite de DNI/DNIe" y seleccionar el procedimiento que necesita realizar, como duplicado, renovación o actualización de datos.

El siguiente paso consiste en elegir la sede donde desea ser atendido e ingresar un correo electrónico. Reniec enviará a ese correo un código de validación que deberá colocarse en la plataforma para continuar.

Finalmente, el ciudadano podrá seleccionar entre las fechas y horarios disponibles y confirmar su reserva.

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¿Qué sedes atienden con cita y cuáles son?

Actualmente, son siete los Centros de Atención de Reniec que cuentan con esta modalidad.

En Lima, las sedes de Jr. Áncash y 6 de Agosto, en Jesús María , atienden exclusivamente mediante citas.

y , atienden exclusivamente mediante citas. En cambio, los centros ubicados en Independencia y Miraflores permiten atención tanto con cita como por orden de llegada.

permiten atención tanto con cita como por orden de llegada. En provincias, la modalidad se encuentra disponible en los centros de atención de Cusco, Abancay y Huaraz.

Los ciudadanos pueden consultar las direcciones exactas y horarios de cada sede en la información proporcionada por Reniec antes de acudir.

La modalidad también está disponible para los trámites de DNI de menores de edad. En estos casos, el padre, madre o representante deberá validar su identidad y acreditar el vínculo o representación correspondiente.

Sin embargo, existen excepciones. Las personas con discapacidad y las madres gestantes no necesitan reservar una cita para realizar trámites de DNI, debido a que cuentan con atención preferencial.

Cabe precisar que no todos los servicios de Reniec requieren programación. El recojo del DNI, los registros civiles (como nacimiento, matrimonio y defunción) y la solicitud de copias certificadas de actas, entre otros procedimientos, se atienden por orden de llegada.