Naldy Saldaña confirma a Briela Cirilo como invitada especial para su concierto como solista

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Naldy Saldaña reapareció el jueves 10 de septiembre en el programa de Magaly Medina, donde habló de los últimos acontecimientos relacionados con su salida de La Bella Luz y también contó detalles de esta nueva etapa musical. Ahora, la cantante confirmó que Briela Cirilo la acompañará en su concierto como solista.

Naldy Saldaña anuncia a Briela Cirilo

Después de varios meses bastante movidos, Naldy Saldaña decidió darle vuelta a la página y enfocarse de lleno en su carrera como solista. La cantante prepara un concierto para el próximo 10 de octubre en la Catedral de la Cumbia, en Lima, donde se presentará con su propia música y bajo su nombre.

Y como la ocasión lo amerita, Naldy Saldaña ya empezó a revelar algunos detalles de lo que será esta presentación. A través de sus redes sociales confirmó que Briela Cirilo será una de sus invitadas especiales durante el esperado show.

La noticia llega poco después de que Briela anunciara su salida de Corazón Serrano, agrupación de la que formó parte. Así, ambas artistas volverán a compartir escenario, pero esta vez en una presentación muy especial para Naldy, quien inicia oficialmente una nueva etapa en su carrera.

Pero detrás de esta invitación hay también una razón bastante personal. Naldy aprovechó el anuncio para agradecer públicamente a Briela por haber permanecido a su lado durante los momentos más complicados que atravesó tras exponer su caso de tocamientos indebidos.

"Quiero agradecer de corazón por seguir apoyando mi música y contenerme todo este tiempo, sobre todo... por acompañarme en este camino. Mi querida Briela, gracias por tanto cariño y por compartir conmigo esta noche tan especial. ¡Los esperamos para cantar juntos!", escribió Naldy el viernes 11 de septiembre.

Naldy Saldaña agradece a Magaly

Un día antes de confirmar a Briela Cirilo como invitada, Naldy Saldaña volvió al set de Magaly TV, La Firme, donde conversó sobre la situación que atravesó y respondió a las nuevas declaraciones de César Sánchez, exdirector de La Bella Luz.

Durante su aparición, la cantante también aprovechó para agradecer a Magaly Medina por el respaldo que recibió cuando decidió hacer público su caso. Naldy destacó el apoyo de la conductora en medio de una situación que, según contó, fue bastante complicada para ella.

"Quiero agradecer a Magaly Medina por todo el apoyo y soporte que me ha brindado durante esta situación tan complicada que me ha tocado atravesar", manifestó la artista.

Pero eso no fue todo. Naldy dejó claro que ahora quiere concentrarse en lo que viene y construir su propio camino musical. "Hoy comienzo una nueva etapa, con mi propia voz, con mi canto y con mi nombre propio", añadió.

Así, Naldy Saldaña confirmó a Briela Cirilo como invitada especial de su concierto como solista, que se realizará el 10 de octubre en la Catedral de la Cumbia.