Reniec lanza DNI BioFacial 3.0 para hacer trámites desde el celular: LINK para acceder

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanza la nueva versión 3.0 del aplicativo DNI BioFacial. Conoce el link oficial que te permitirá acceder al aplicativo desde el celular y aprovechar cada uno de los trámites que ofrece.

App DNI BioFacial del Reniec se renueva: LINK oficial

¿Te imaginas realizar un trámite relacionado con tu DNI desde el celular y evitar una visita innecesaria a una oficina? Pues bien, de acuerdo a lo revelado por el Reniec, se renovó una herramienta digital que facilita la identificación biométrica desde el teléfono.

Con DNI BioFacial 3.0, los ciudadanos pueden validar su identidad y avanzar con determinados trámites sin salir de casa. Con la actualización de la aplicación, se incorpora mejoras en el proceso de captura de la fotografía (que será utilizada en el nuevo documento de identidad) y validación biométrica del usuario.

La app puede descargarse gratuitamente en teléfonos inteligentes con sistemas Android e iOS. Para poder acceder a los servicios del DNI BioFacial, solo debes dar clic al siguiente LINK.

¿Qué trámites permite realizar DNI BioFacial?

La app DNI BioFacial verifica a la persona que realiza el trámite del DNI mediante el reconocimiento facial. Tras tomar la foto, deberá continuar el trámite en la web de Reniec y completar los pasos correspondientes en este enlace web.

A través de la versión actualizada del aplicativo móvil del Reniec, DNI BioFacial, los ciudadanos podrán iniciar con cuatro servicios, entre ellos:

Renovación por caducidad del DNI.

Migración al DNI electrónico.

Rectificación de domicilio: para este trámite necesitarás descargar la app ID Perú.

Duplicado de DNI electrónico: para este trámite necesitarás descargar la app ID Perú.

Recuerda que debes pagar tu trámite antes de empezar a usar el aplicativo DNI BioFacial 3.0. Los precios se detallan en la imagen:

Tarifas de cada trámite que puedes realizar en el DNI BioFacial 3.0.

¿Cómo funciona la validación facial?

Para utilizar correctamente la herramienta del reconocimiento facial, Reniec recomienda realizar la captura del rostro completo y no una selfie convencional. La institución aconseja ubicarse aproximadamente a 1 o 1,5 metros del celular, contar con buena iluminación y utilizar un fondo blanco.

También recomienda no sonreír durante la captura, no utilizar prendas que cubran la cabeza y, de ser posible, contar con la ayuda de otra persona para tomar la fotografía. Estas condiciones permiten facilitar el reconocimiento biométrico.

Finalmente, Reniec informó que durante 2026 ya superó los 2 millones de trámites virtuales, una cifra que refleja el creciente uso de sus servicios digitales.

De esa manera, con el objetivo de agilizar la atención digital y evitar desplazamientos innecesarios hacia las agencias físicas a nivel nacional, el Reniec anunció que se renovó la app DNI BioFacial 3.0.