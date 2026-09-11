Magaly llama 'patético y ridículo' a Said Palao por revelar su sueldo en 'EEG': "Con una cartera se quedó misio"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a arremeter contra Said Palao luego de que el integrante de 'Esto es Guerra' decidiera mostrar públicamente cuánto gana y el voucher de la costosa cartera que le regaló a Alejandra Baigorria durante su viaje a Tokio y el sueldo que supuestamente gana como competidor en 'Esto Es Guerra'. La exposición surgió después de que fuera señalado como "mantenido" por algunos usuarios.

Magaly destruye a Said Palao por mostrar sus finanzas

La conductora de 'Magaly TV La Firme' cuestionó que Said haya optado por revelar detalles de sus ingresos para demostrar que cuenta con solvencia económica. Para la periodista, la decisión terminó siendo innecesaria, pues consideró que una persona con capacidad económica no debería sentir la necesidad de justificar públicamente cuánto gana.

"Qué patético te ves diciéndole a la gente cuánto te pagan (...) Tú crees que con 10 mil dólares al mes le vas a poder comprar varias carteras o una cartera así?. Será para que no tengas para el agua, la luz, tu gimnasio, la proteína, todos los gastos que uno tiene cuando tiene un hogar. Con una cartera ya se quedó misio", indicó.

Asimismo, Magaly criticó que el exchico reality mostrara el comprobante relacionado con la cartera que le obsequió a Alejandra Baigorria. El lujoso regalo generó comentarios debido a su elevado precio, especialmente después de que ambos disfrutaran de unas vacaciones en Tokio. Por ello, Said decidió exhibir documentos para responder a quienes cuestionaban su capacidad económica.

Magaly tilda de 'ridículo" a Said Palao

En otro momento, la conductora sostuvo que esta estrategia terminó exponiéndolo aún más. Según su perspectiva, los ingresos de una persona y los regalos que realiza dentro de una relación deberían mantenerse en el ámbito privado, sin necesidad de ser demostrados ante las cámaras. Además, dejó entrever que el mostrar estados financieros puede resultar de mal gusto, especialmente si se quiere refutar los malos comentarios de redes sociales.

"Se ve obligado a darle la cartera ante la cámara. Los que compran y regalan carteras no tienen por qué hacerlo frente a cámaras (...) Me parecería ridículo y estúp*** que una pareja mía tenga que decirle a los programas para que le diga al Perú que no es un mantenido. Qué ridículo se ve a un hombre explicando cómo le compró una cartera a su mujer", sentenció.

Finalmente, Magaly dejó entrever que Said habría buscado defenderse de las acusaciones de ser un "mantenido", pero terminó generando una situación que, a su juicio, resulta innecesaria. La periodista también cuestionó que una pareja tenga que recurrir a vouchers y comprobantes para demostrar ante el público quién aporta económicamente en su relación.