Estos son los fenómenos astronómicos que iluminarán las noches de septiembre en Perú

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Septiembre llega con una agenda astronómica que promete atraer las miradas de quienes disfrutan observar el cielo. Los primeros días del mes estarán marcados por varios acercamientos entre la Luna, planetas y estrellas, ofreciendo oportunidades para contemplar estos cuerpos celestes desde el territorio peruano.

Luna, planetas y estrellas se acercan

El 1 y 2 de septiembre, poco después de la puesta del Sol, Venus y Spica, la estrella más brillante de la constelación de Virgo, aparecerán próximos en el cielo. Venus se encontrará en fase menguante, con una apariencia similar a una pequeña Luna, por lo que será un objetivo interesante para la observación con telescopio.

El 3 de septiembre, la Luna menguante se aproximará visualmente al cúmulo estelar de las Pléyades, también conocidas como las Siete Cabrillas, en dirección a la constelación de Tauro. Al día siguiente, el 4 de septiembre a las 2:51 a. m., el satélite alcanzará su fase de cuarto menguante, a una distancia aproximada de 370 439 kilómetros de la Tierra.

La agenda continuará el 7 de septiembre con el acercamiento de la Luna a Marte, en dirección a Géminis. El 8 de septiembre, la Luna menguante y Júpiter estarán próximos en la constelación de Cáncer. Finalmente, el 10 de septiembre a las 10:27 p. m., llegará la fase de Luna nueva, ubicada en dirección a Leo.

Primavera y Luna llena marcarán el cierre

El 13 y 14 de septiembre, la Luna creciente, todavía cercana a su fase nueva, se aproximará a Venus poco después de la puesta del Sol, en dirección a Virgo. Posteriormente, el 18 de septiembre a las 3:44 p. m., nuestro satélite alcanzará el cuarto creciente, mientras se ubica en dirección a Ofiuco, a una distancia de 404 176 kilómetros.

Uno de los acontecimientos más importantes del mes será el equinoccio de septiembre, previsto para el 22 de septiembre a las 7:05 p. m. Este fenómeno marcará el inicio de la primavera en el Perú y en todo el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte comenzará el otoño.

Durante el equinoccio, el centro del Sol cruzará el ecuador celeste, pasando del hemisferio norte al sur. El fenómeno puede experimentarse indirectamente observando la salida o puesta del Sol y tomando como referencia los puntos cardinales. Sin embargo, es fundamental evitar mirar directamente al astro para proteger la vista.

El 25 de septiembre a las 8:36 p. m., Neptuno alcanzará la oposición, ubicándose en el punto del cielo opuesto al Sol. Esto permitirá observarlo durante gran parte de la noche, desde el anochecer hasta el amanecer. Su distancia a la Tierra será la menor del año, con un tamaño aparente máximo de 2.4 segundos de arco y un brillo comparable al de una estrella de magnitud 7.8. Las noches de septiembre serán favorables para su exploración telescópica.

El 26 de septiembre a las 11:49 a. m., la Luna alcanzará su fase llena, en dirección a Piscis y a una distancia de 379 435 kilómetros. Esa misma noche, la Luna y Saturno estarán próximos en el cielo, en dirección a las constelaciones de Piscis y Cetus.

Septiembre ofrecerá múltiples oportunidades para observar el firmamento peruano. Desde los acercamientos planetarios hasta el equinoccio y la Luna llena, los aficionados podrán disfrutar de espectáculos astronómicos que conectan la ciencia con la contemplación del universo.