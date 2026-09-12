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Dos SISMOS remecen el SUR del Perú HOY, sábado 12 de septiembre: epicentros y magnitudes según el IGP

Dos sismos se han registrado en el sur del Perú hoy, 12 de septiembre de acuerdo al más reciente reporte del IGP. En la siguiente nota te presentamos los epicentros, magnitudes y más datos sobre ambos eventos sísmicos.

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/09/2026

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El Perú no deja de temblar. Dos sismos remecieron el sur del Perú, este sábado, 12 de septiembre de acuerdo a un reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En la siguiente nota te presentamos los epicentros, magnitudes y más datos sobre estos moviimientos telúricos.

Dos sismos remecen el sur del Perú 

El organismos adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) informó mediante sus canales oficiales que un evento sísmico se registró a 88 kilómetros al suroeste de Ica, Ica-Ica, hoy a las 10:31 a.m. Además  se señala que fue de magnitud 4.1 en la escala de Richter y tuvo una profundidad de e18 kilómetros.

Asimismo, se precisa que presentó una latitud de -14.54 y una longitud de -76.38. Cabe señalar que, la institución no precisa cuál fue la profundidad que tuvo este temblor en territorio iqueño.

Un poco después de media hora, la zona sureña de nuestro país volvió a temblar en esta ocasión a 4 kilómetros al suroeste  de Curibaya, Candarave - Tacna. El fenómeno natural tuvo una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

Dos sismos remecen el sur del Perú este sábado, 12 de septiembre
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