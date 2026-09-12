Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos y estudio para conexión definitiva en Purús: "Ustedes no se van a sentir aislados u olvidados"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La conectividad de la provincia de Purús, en Ucayali, volverá a estar en la agenda del Gobierno con el anuncio del restablecimiento de los vuelos cívicos hacia esta zona fronteriza. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, comunicó la medida durante su visita a la localidad, donde además participó en la entrega de bienes de ayuda humanitaria destinados a la población.

Durante su intervención, la presidenta aseguró que las autoridades del Gobierno central visitarán de manera constante la provincia.

"Ustedes no se van a sentir aislados u olvidados, como se han sentido en los últimos años", afirmó Fujimori.

El anuncio busca atender una de las principales necesidades de los habitantes de Purús: mantener una vía de comunicación que permita conectar a la provincia con otras zonas del país. La medida tendrá carácter inicial, mientras el Ejecutivo evalúa una alternativa que permita resolver de manera definitiva las dificultades de conectividad.

"Vamos a restablecer los vuelos cívicos para que la conectividad se mantenga", señaló la jefa de Estado durante su encuentro con pobladores y autoridades de la provincia.

Gobierno plantea una solución definitiva para Purús

Además del retorno de los vuelos cívicos, Fujimori anunció que se realizará un estudio de factibilidad para determinar una alternativa de conectividad definitiva para Purús.

La presidenta puso especial énfasis en la necesidad de culminar el aeropuerto de la zona como parte de esta estrategia. "Lo primero a que tengo que comprometerme es a terminar rápidamente el aeropuerto", afirmó.

El anuncio busca que la provincia no dependa únicamente de soluciones temporales para mantener su comunicación con el resto del territorio nacional. La conectividad aérea resulta especialmente relevante para una zona fronteriza que enfrenta dificultades de acceso y donde el traslado de personas, bienes y servicios requiere alternativas de transporte.

Durante la actividad, la mandataria también recibió otros pedidos de los pobladores. Entre ellos estuvieron la necesidad de mejorar la conectividad eléctrica y establecer un sueldo diferenciado para profesionales del sector salud y otros trabajadores que prestan servicios en la provincia.

"Estos petitorios los voy a transmitir a los ministerios correspondientes", manifestó Fujimori, en referencia a las demandas planteadas por la población.

#EnVivo La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Puerto Esperanza, en la provincia de Purús, región Ucayali, para participar en una jornada de entrega de ayuda humanitaria destinada a la población de esta zona del país Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) September 12, 2026

Presidenta supervisó servicios básicos y entregó ayuda

La visita presidencial también incluyó una inspección de las condiciones en las que funcionan algunos servicios esenciales de Purús. Tras culminar su discurso ante los pobladores, Fujimori se trasladó para conocer directamente la situación del colegio, el centro de salud y la comisaría de la localidad.

La presidenta sostuvo además que las autoridades del Gobierno central mantendrán una presencia constante en la zona para conocer de primera mano las necesidades de la población y evitar que los habitantes de esta provincia fronteriza se sientan alejados de las decisiones del Estado.

La visita se produjo en el marco de la entrega de bienes de ayuda humanitaria para la población de Purús. Con esta acción, el Ejecutivo buscó atender necesidades inmediatas de los habitantes mientras se plantean medidas orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura y servicios de la provincia.

La conectividad aparece así como uno de los principales desafíos para esta zona de Ucayali. El restablecimiento de los vuelos cívicos permitiría recuperar una alternativa de transporte en el corto plazo, mientras que el estudio de factibilidad y la culminación del aeropuerto apuntan a una solución de mayor alcance.

El Gobierno anunció dos medidas para enfrentar el aislamiento de Purús: el restablecimiento de los vuelos cívicos y la evaluación de una alternativa definitiva de conectividad.

A ello se suman compromisos para atender las demandas sobre electricidad y servicios de salud. El desafío será convertir estos anuncios en acciones concretas que permitan mejorar de manera permanente la comunicación y el acceso a servicios para esta provincia fronteriza.