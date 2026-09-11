Corte de LUZ el 12 de septiembre: distritos afectados y horarios, según Pluz Perú

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz afectará a varios distritos de Lima y Callao. Conoce los horarios y las zonas donde se realizará la interrupción del servicio eléctrico programada por Pluz Perú para el sábado 12 de septiembre.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

De acuerdo al último reporte de la compañía eléctrica el corte de luz el sábado se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que contempla intervenciones técnicas en la red de distribución. ¿Con qué objetivo? Pues bien, según precisó Pluz Perú, se busca optimizar la infraestructura del suministro y seguir garantizando un servicio de calidad.

En ese marco, se insta a los usuarios de Lima y Callao a tomar medidas previsionales desde ya, previo al anuncio de la suspensión del servicio eléctrico que se aplicará en diferentes franjas horarias y sectores de la capital y del primer puerto del Perú.

Corte de luz: ¿en qué distritos será la interrupción temporal?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el sábado 12 de septiembre:

Áreas afectadas en San Martín de Porres / Los Olivos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en Pro. Viv. Las Casuarinas de Naranjal II etp. mzs. A, B, C, D, D Prima, E, F, A. H. Casuarinas Ampliación mz. A, B, Pro. Viv. Las Viñas de Naranjal mzs. A, B, C, D, D3, E, F, G3, H, Pro. Viv. Praderas de Naranjal mzs. A, B, C, D, D1, E, F, G, Pro. Viv. Mayorazgo de Naranjal I etp. Mzs. A, B, C, D, E, G, H, urb. Viñas de Naranjal mzs. A, C, D, D3, F, G, urb. Las Magnolias mzs. A, H, Pro. Viv. La Planicia mzs. C, D, E.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Viv. Los Jardines de Chillón mzs. A1, A2, B, B2, C, C2, D1, D2, E2, F, F2, H, H2, I, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, Lot. Villa Mercedes mzs. A, B, C, D, E, asoc. Portales de Chillón mzs. A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F2, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, LL1, LL2, M, M1, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, asoc. Viv. Alameda de Chillón mzs. A, B.

Tras el anuncio de que habrá corte de luz programado para el sábado 12 de septiembre, se aconseja revisar desde ya el cronograma de Pluz Perú para identificar qué distritos de Lima y Callao se verán afectados, así como los horarios en que se ejecutará la medida.