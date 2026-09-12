Los Chankas se quedan sin técnico: Walter Paolella fue separado tras cinco derrotas consecutivas

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Walter Paolella ya no seguirá al mando de Los Chankas. El técnico argentino y su comando técnico fueron separados del primer equipo tras caer como local ante FC Cajamarca, resultado que terminó por cerrar una complicada seguidilla de cinco derrotas consecutivas para el conjunto andahuaylino.

Walter Paolella no va más en Los Chankas

La paciencia se terminó en Los Chankas. Después de la derrota sufrida en casa frente a FC Cajamarca, la directiva del cuadro andahuaylino decidió darle las gracias a Walter Paolella y poner fin a su ciclo como entrenador del primer equipo.

La salida del argentino fue anunciada oficialmente por el club mediante un comunicado dirigido a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública. En el documento, la institución confirmó que Paolella y todo su comando técnico dejaron sus funciones.

"El Club Deportivo Los Chankas informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que el profesor Walter Paolella y su comando técnico han culminado su etapa al frente de nuestro primer equipo", informó el club.

Con este anuncio, Los Chankas le pusieron punto final a una etapa que terminó marcada por los malos resultados. Y es que la última derrota no fue un tropiezo aislado, sino la quinta caída seguida del equipo en el campeonato.

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