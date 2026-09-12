Corte de agua en Lima el 14 de septiembre: revisa los distritos afectados y horarios, según Sedapal

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó para el lunes 14 de septiembre un nuevo corte de agua potable en diversos distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

De acuerdo al reporte de Sedapal, el corte de agua programado para el lunes responde a trabajos de mantenimiento, limpieza y desinfección de reservorios, además de otras labores técnicas preventivas que buscan optimizar el suministro y las condiciones de la infraestructura de distribución.

En ese sentido, la empresa insta a sus usuarios de las zonas incluidas en su cronograma de interrupción temporal del servicio a revisar con anticipación los horarios y almacenar agua suficiente para cubrir actividades básicas durante el periodo en que no contarán con el abastecimiento.

Ten en cuenta que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas manzanas, urbanizaciones, calles y asentamientos humanos.

Corte de agua: ¿cuáles son los distritos afectados?

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el lunes 14 de septiembre:

Áreas afectadas en Santiago de Surco

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. Los Girasoles de Villa, A. H. Brisas de Villa, A. H. Virgen del Rosario, A. H. Mateo Pumacahua, P. J. Santa Isabel de Villa.

En Pachacámac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Portada de Manchay II Ampl. sector San Pablo Mirador, A. H. Portada de Manchay III, asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine, A. H. Portada de Manchay II Ampliación, A. H. San Pablo Mirador.

Interrupción del servicio en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Nueva Gales, A. H. Paul Poblet.

En San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas por el corte de agua en SJL.

En La Molina

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Coop. Musa IV y V etapa , asoc. Los Arbolitos.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, asoc. Los Arbolitos, urb. Sol de La Molina II y III etapa.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en APV América, APV La Esperanza, APV Los Olivos, APV Residencial Los Olivos, APV Suiza Peruana, asoc. Vivienda Los Tulipanes, asoc. Los Parques de Villa Sol, urb. Peregrinos del Señor, urb. El Tumbo, urb. Villa del Norte, urb. Villa del Norte II, III y IV etapa, urb. Villa Sol IV etapa, programa de vivienda.

Por ello, antes de realizar actividades que requieran un suministro continuo, se aconseja revisar el cronograma de Sedapal para saber qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua el lunes 14 de septiembre.