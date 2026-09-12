Cancillería oficializa la candidatura de Javier González-Olaechea para dirigir la OIT

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú ya tiene oficialmente a su candidato para ocupar la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el periodo 2027-2032. Se trata de Javier González-Olaechea Franco, cuya candidatura fue presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 138-2026-RE.

La presentación oficial se realizó en el Palacio de Torre Tagle, donde el canciller Carlos Espá destacó que la postulación peruana busca reunir respaldo tanto del Gobierno como de representantes vinculados al mundo laboral y de organismos multilaterales.

Durante el evento, el titular de Relaciones Exteriores calificó la candidatura como "sólida" y sostuvo que cuenta con una amplia base de apoyo. En esa línea, remarcó la necesidad de mantener una posición unificada para conseguir los votos necesarios durante el proceso internacional.

"En el marco de esa unidad trabajaremos juntos para conseguir los apoyos que sean necesarios, de manera que más adelante podamos decir con mucha satisfacción que los peruanos contamos con una gran representante al frente de la Organización Internacional del Trabajo", manifestó Espá.

González-Olaechea competirá con dos candidatos

Durante la presentación de su candidatura, Javier González-Olaechea agradeció a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por impulsar su inscripción para dirigir la OIT y reconoció también el respaldo recibido por parte de la Cancillería.

El candidato peruano destacó además el respaldo expresado por representantes del sector empresarial y sindical, considerado un elemento importante dentro de su postulación.

"En esta ocasión los gremios empresariales y sindicales han apoyado de forma documentada, pública y expresa, y que es de conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, esta unidad en torno a la candidatura peruana", señaló González-Olaechea.

El exministro de Relaciones Exteriores también confirmó que el proceso de inscripción cerró el pasado 31 de agosto y que, además de Perú, existen otras dos candidaturas para ocupar el máximo cargo de la organización.

Los otros postulantes son el actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez. De esta manera, la elección tendrá tres candidaturas inscritas.

¿Cuándo se elegirá al nuevo director de la OIT?

La elección del próximo director general de la OIT se realizará durante la 358.ª Reunión del Consejo de Administración de la organización, que tendrá lugar en Ginebra, Suiza, entre el 9 y el 20 de noviembre de 2026.

En este proceso, el Perú deberá desarrollar una agenda diplomática orientada a conseguir respaldo internacional para su candidato. Como parte de las actividades previstas en el cronograma oficial, el Gobierno autorizó el viaje de Javier González-Olaechea a Ginebra y París.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 548-2026-RE, se autorizó su desplazamiento en comisión de servicios del 14 al 25 de septiembre de 2026, con el objetivo de participar en actividades relacionadas con el proceso de selección.

La elección de la Dirección General de la OIT tendrá relevancia para los países miembros debido al papel de la organización en asuntos vinculados con el empleo, los derechos laborales, las condiciones de trabajo y el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

Para el Perú, la candidatura representa además una oportunidad para buscar una mayor presencia en uno de los principales organismos multilaterales especializados en materia laboral.