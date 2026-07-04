Corte de LUZ en Lima y Callao el 5 y 6 de julio: Distritos afectados y horario de la interrupción del servicio

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz en Lima y Callao. Descubre qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 5 y lunes 6 de julio, según el último reporte de Pluz Perú. ¿En qué horario se ejecutará la medida?

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Pluz Perú, a través de su página web, precisó que ejecutará un nuevo corte del servicio eléctrico en diversos distritos de la capital y del primer puerto del Perú como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución.

Es por esa medida, que tiene como objetivo seguir brindando un servicio de calidad sin averías futuras, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad por algunas horas.

Recuerda que el tiempo de afectación de la interrupción temporal del servicio eléctrico y las áreas comprendidas variarán de acuerdo al cronograma establecido para cada sector el 5 y 6 de julio.

Distritos afectados por corte de luz el 5 de julio

Para conocer si tienes un corte programado en tu hogar o negocio, para este 5 y 6 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación, te revelamos el horario en que será la suspensión temporal y las zonas que se verán afectadas el domingo:

Sin luz en Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Chaviña / Los Algarrobos - C.P. Río Seco.

Corte de luz el 6 de julio: Zonas y horario de suspensión

No solo el domingo habrá corte de luz en algunos sectores de la capital, sino también el lunes 6 de julio, según el reporte de Pluz Perú. De acuerdo al cronograma, estas calles y urbanizaciones se verán afectadas:

En Carmen de La Legua

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 en Urb. Reynoso Av. 28 de Julio cdras. 2, 7, 8, 9, Av. José Santos Chocano cdras. 5, 6, Av. Julio C. Tello cdra. 5, Av. Mariano Melgar cdras. 5, 6, Av. Jorge Chávez cdras. 5, 6, 7, Jr. Bolognesi cdras. 1, 2, Jr. Colón cdra. 1, Jr. Leoncio Prado cdras. 1, 2, pasaje San Juan cdra. 1, pasaje Grau cdra. 1, A.H. San Rafael Mz. F, G.

Sin luz en San Juan de Lurigancho y el Rímac

Sin servicio eléctrico el 6 de julio.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán C/ Jr. Pichincha.

En Independencia

Sectores afectados por el corte de luz.

En Jesús María

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. en Av. Olavegoya cdra. 18, Jr. Lloque Yupanqui con Av. Húsares de Junín.

p.m. en Av. Olavegoya cdra. 18, Jr. Lloque Yupanqui con Av. Húsares de Junín. Desde las 3:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. en Av. Húsares de Junín C-8, 9, 10, Av. Mello Franco C-8, Sánchez Cerro C-17, Pachacútec C-17, Lloque Yupanqui C-17.

En Magdalena

Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en Av. Javier Prado Oeste cdra. 2.

Así que si pensabas en hacer uso de algún electrodoméstico el 5 o 6 de julio en casa, primero deberías saber si tu distrito se verá afectado con el corte de luz programado por la empresa Pluz Perú.