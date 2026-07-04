Corte de AGUA en Lima el 5 y 6 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión temporal

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal reportó que habrá nuevo corte de agua programado para el domingo 5 y lunes 6 de julio. Conoce qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados y en qué horario se ejecutará la medida. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de agua: Motivo de interrupción del servicio

Descubre si tu distrito se verá afectado con el corte de luz programado por Sedapal para el 5 y 6 de julio. De acuerdo a su más reciente comunicado, compartido en su canal de difusión de WhatsApp, la interrupción temporal del recurso hídrico responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios y empalmes de tubería.

La medida tiene como objetivo seguir garantizando la calidad del servicio y la mejora de la infraestructura. En ese marco, insta a sus usuarios a tomar sus precauciones desde ya como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios para aminorar el impacto de la suspensión.

Ten en cuenta que las áreas comprendidas variarán de acuerdo al cronograma establecido para cada sector en las fechas establecidas por la empresa estatal.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua el 5 de julio?

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE.

Para que puedas anticiparte a esta medida, te revelamos las zonas exactas donde se ejecutará el cese temporal del servicio el domingo 5 de julio:

En El Agustino

Desde las 3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Agrupación Quiroz, A.H. Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar, Urb. La Atarjea.

Motivo del corte: Limpieza de reservorio RE-263 Huáscar La Atarjea.

Suspensión en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:50 p.m. en A.H. Huaycán zona K, A.H. Huaycán zona K Ampl., A.H. Huaycán zona V, A.H. zona X, A.H. Huaycán zona Y.

Zonas sin agua el 6 de julio y horario de suspensión

Sedapal informó que los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono, al (01) 317-8000, para realizar consultas y reportar incidencias relacionadas con la suspensión. Asimismo, precisó qué distritos de la capital se verán afectados con el corte programado para el lunes 6 de julio:

En Villa María del Triunfo

Zonas de VMT afectadas por corte de agua el lunes 6 de julio.

En Cieneguilla

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2), Asoc. Vivienda Virgen del Carmen, Asoc. Vivienda Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Vivienda La Rinconada. (R-P3) C.P. Tambo Viejo zonas G y E.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa. Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Urb. Las Flores 78.

En Carabayllo

Sectores sin agua temporal en Carabayllo el lunes.

Sin agua en La Molina

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. La Pradera. Cuadrante: Av. Manuel Prado Ugarteche, Ca. Las Torcazas, Ca. Las Tórtolas, Ca. Las Palomas, Ca. Los Canarios, Ca. Los Colibríes, Ca. Los Ruiseñores.

Es así como Sedapal precisó qué distritos de Lima, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, se verán afectados por el corte de agua programado para el 5 y 6 de julio, para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.