Kayra, can del Grupo USAR regresa al Perú tras destacar en rescate de sobreviviente en Venezuela

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras viajar el pasado viernes 26 de junio, el Grupo USAR retornó al territorio nacional desde Venezuela luego de haber colaborado en acciones de búsqueda y rescate en favor de los miles de ciudadanos del país extranjero que se vieron afectados por el doble terremoto que ocurrió el 24 de junio. Dentro de la lista de retornantes se encontró a Kayra, el can que fue clave en el operativo de encontrar personas bajo los escombros.

Grupo USAR retorna al país luego de ayudar en Venezuela

Luego de casi una semana de intensas labores de búsqueda y rescate en Venezuela por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, el Grupo USAR (Urban Search and Rescue) retornó al país en medio de aplausos y un caluroso recibimiento. El equipo especializado viajó junto a 38 bomberos que atendieron las acciones prioritarias en el país extranjero y Kayra, la mascota que ayudo en el operativo.

Durante la llegada del equipo especializado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el ministro del Interior, José Zapata, los recibió y les dirigió unas palabras de reconocimiento en representación del pueblo peruano por el intenso despliegue realizado en favor de las personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

"En nombre del Gobierno del Perú, del Ministerio del Interior y del pueblo peruano, gracias por su entrega, su vocación de servicio y por hacer que todos los peruanos nos sintamos orgullosos de cada uno de ustedes. ¡Bienvenidos a casa y muchas gracias, héroes al servicio de la humanidad!", expresó al ministro a los rescatistas.

Kayra, perrita rescatista regresó al país entre aplausos

El can con el nombre de Kayra es la perrita rescatista de raza pastor belga que, desarrolló un arduo trabajo junto al sub teniente Daniel Herrera ubicando a las víctimas afectadas por estos terremotos que estaban atrapadas entre los escombros, especialmente al encontrar con vida a una mujer de 60 años que permaneció por varios días bajo las edificaciones que se derrumbaron en el estado de La Guaira.

Bomberos ofrecerán conferencia de prensa las próximas horas

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que, en las próximas horas ofrecerán una conferencia de prensa para presentar un balance oficial de la misión humanitaria, detallando las labores que han desarrollado durante la emergencia y dar a conocer los resultados obtenidos durante su viaje a Venezuela para realizar las labores de búsqueda y rescate.

Finalmente, la labor realizada por el equipo peruano reafirma su capacidad para responder ante emergencias de gran magnitud y atender operaciones de búsqueda y rescate, con el apoyo de Kayra, la can especializada del Grupo USAR.