Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta el 4 de julio?

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el territorio peruano es un tema de interés público, ya que permite tomar decisiones relacionadas a inversiones con este tipo de moneda. Por esta razón, es de suma importancia conocer su cotización de compra y venta este viernes 4 de julio del 2026.

Precio del dólar este sábado 4 de julio

Tras la reciente proclamación de los resultados oficiales, que dieron como ganadora a Keiko Fujimori como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031, los inversionistas y empresarios se mantienen atentos a la evolución de estos indicadores para definir sus próximas decisiones económicas.

Siguiendo esa línea, tener conocimiento del valor de la moneda estadounidense en el mercado peruano, ayuda a entender y ejecutar movimientos precisos que fortalezcan la economía personal, lo que permite planificar de manera efectiva los gastos que se realizan.

De acuerdo lo publicado en la plataforma digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a continuación, conocerás cuál es el tipo de cambio para la compra y venta del dólar, hoy sábado 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos cumple 250 años de independencia.

Precio del dólar HOY, 4 de julio

¿Qué variaciones ha tenido el dólar desde la cotización de ayer?

Según la cotización de ayer en la mañana avalado por la SUNAT, el dólar presenta ligeras variaciones a la baja, en comparación del día, 3 de julio, ya que la compra era de S/3.402, mientras que la venta era de S/3.409.

Cierre del dólar los días anteriores

Por medio de la página web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio interbancario ha tenido cambios mínimos desde el 03 de julio, con un valor de S/3.4020, mientras que el tipo de cambio interbancario tuvo un promedio de S/3.3974, con un máximo de S/3.4030 y un mínimo de S/3.3930.

Valores de cierre del dólar en los últimos días.

Si estás planeando cambiar dólares, es crucial que compares el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar por distintos factores en Perú.

Con esta información, es de vital importancia conocer los valores que maneja este tipo de moneda diariamente para ejecutar compras, inversiones y gastos responsables usando dólares, a modo que no causen cambios significativos en contra de la economía de los peruano. Por este motivo, te contamos el tipo de cambio del dólar este sábado 4 de julio del 2026.