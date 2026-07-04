Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Dónde se celebró, quiénes fueron los invitados VIP y todos los detalles

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Taylor Swift y Travis Kelce finalmente dieron el esperado paso hacia el altar y se casaron en una multitudinaria celebración realizada en el Madison Square Garden, en Nueva York. La unión de la estrella del pop y el jugador de la NFL puso fin a meses de especulaciones y reunió a cientos de invitados en una de las bodas más comentadas del año, bajo un impresionante despliegue de seguridad.

La boda privada de Taylor y Travis

Desde las primeras horas del día, los alrededores del Madison Square Garden permanecieron bajo estricta vigilancia. La Policía de Nueva York cerró varias calles para controlar la gran cantidad de fanáticos y curiosos que se acercaron al recinto. Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad debido a antecedentes relacionados con amenazas durante presentaciones de la cantante, buscando garantizar que la celebración transcurriera sin contratiempos.

Aunque los representantes de la pareja mantuvieron la mayor parte de los detalles en reserva, trascendió que cerca de mil invitados participaron en la exclusiva recepción. El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce había captado la atención del público desde sus primeras apariciones juntos, convirtiéndose rápidamente en una de las historias de amor más seguidas de la industria del entretenimiento y el deporte.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elección del vestuario. Tanto Taylor Swift como Travis Kelce lucieron diseños de Christian Dior creados por Jonathan Anderson . Durante semanas circularon rumores sobre la firma que confeccionaría el vestido de la cantante, junto con nombres de otras casas de moda estadounidenses, pero finalmente la reconocida firma francesa fue la elegida para vestir a los recién casados.

La ceremonia también rompió con algunas tradiciones. En lugar de contar con un cortejo convencional de damas de honor y caballeros, la pareja decidió dar protagonismo a sus familias. Austin Swift acompañó a su hermana en un papel equivalente al de padrino principal, mientras que Jason Kelce, hermano mayor del deportista y exfigura de la NFL, estuvo al lado del novio durante la celebración.

Invitados de lujo

Otro detalle que sorprendió fue la participación del actor y comediante Adam Sandler, quien fue el encargado de oficiar la boda. La presencia del artista no pasó desapercibida, ya que anteriormente había manifestado públicamente su simpatía por la relación entre Swift y Kelce. Además, en las pantallas exteriores del recinto aparecieron mensajes iluminados que anunciaban a los recién casados con un creativo juego de palabras usando sus iniciales. "Just&t Married".

La lista de invitados estuvo repleta de celebridades. Jennifer Lopez y Ed Sheeran encabezaron el grupo de artistas que asistieron a la boda, reflejando la estrecha relación que ambos mantienen con Taylor Swift. Ed Sheeran llegó acompañado por su esposa, Cherry Seaborn, mientras que también fueron vistos Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Karlie Kloss, Ethan Hawke, Hugh Grant y Anna Elisabet Eberstein.

Invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De esta manera, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce marca un nuevo capítulo para una pareja cuya historia de amor fue seguida por millones de personas alrededor del mundo. Tras meses de rumores sobre la fecha y el lugar del enlace, la celebración en Nueva York confirmó el desenlace de uno de los romances más mediáticos de los últimos años y consolidó su unión con una ceremonia tan espectacular como discreta en sus detalles privados.