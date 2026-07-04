Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y hace acusación contra ella: "Rompió códigos de mujer"

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a estar en medio del escándalo, luego de las polémicas imágenes de su esposo, Said Palao, con un grupo de chicas en un yate en Argentina. La empresaria aseguró que no quiere saber nada de Onelia Molina, quien también perdió a su novio, Mario Irivarren, en ese ampay, y a quien en su momento le brindó su apoyo y con quien conversó debido a que estaban en una situación similar.

Alejandra arremete contra Onelia

La relación entre Alejandra y Onelia nunca ha sido buena del todo, ya que en más de una oportunidad se enfrentaron públicamente cuando ambas participaban en el reality 'Esto es Guerra'. Sin embargo, en los últimos tiempos hicieron las paces y Onelia incluso fue invitada a la boda de Alejandra por ser novia de Mario en ese entonces.

Tras el ampay de sus parejas en Argentina, ambas estuvieron en el ojo de la tormenta. Mientras Onelia anunció el fin de su relación con Mario, Alejandra se mantuvo en silencio durante varios días, después de los cuales apareció llorando en un video, donde decía que se sentía muy presionada por todo lo que estaba pasando y finalmente perdonó a su esposo.

No obstante, parece que la "gringa de Gamarra" guarda un buen recuerdo de Onelia, ya que en una reciente entrevista descartó tajantemente que exista algún tipo de vínculo cercano entre ellas. "Nunca hubo, ni hay, ni nunca habrá. Yo quedé tarada, buena, burra y todos los adjetivos que puedas poner ahí", dijo en un inicio.

Enseguida, Alejandra acusó a la odontóloga de no tener códigos como mujer y hasta de tener ganas de figurar. "Ya no quiero hablar de esa mujer. Que siga con su reality donde quiere figurar, pero conmigo no. Ya no más, porque hay códigos de mujer con mujer que no se pueden incumplir", agregó.

Finalmente, uno de los conductores del podcast donde se presentó le preguntó directamente si su molestia tenía que ver con las conversaciones que Onelia filtró a los medios de comunicación, y Alejandra lo confirmó. "No contó, usó mi conversación", dijo la empresaria sumamente ofendida.

Es así que, Alejandra Baigorria dejó clara su postura frente a Onelia Molina y marcó distancia definitiva tras los recientes escándalos que involucran a sus respectivas exparejas. Sus declaraciones reavivan tensiones previas y muestran que la relación entre ambas quedó completamente fracturada, sin posibilidad de reconciliación ni acercamiento futuro alguno.