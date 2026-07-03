DNI electrónico GRATUITO este 4 de julio: Conoce aquí los requisitos y el local

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una comunicación en sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mediante un trabajo conjunto con Municipalidad de San Juan de Lurigancho realizarán una campaña gratuita de para expedir el DNI electrónico.

Campaña se llevará a cabo este sábado 4 de julio

Según lo difundido en sus redes sociales, el Reniec habilitará una jornada enfocada en la emisión de DNI electrónico para toda la población que habita el distrito San Juan de Lurigancho. Dicha iniciativa tiene como objetivo lograr brindar 1000 documentos gratuitos para los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos.

La jornada iniciará desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde y se llevará a cabo en el Campo deportivo de Jesús Oropeza Chonta, a la altura del paradero 10 de la Av. Canto Grande.

Las instituciones que colaborarán bilateralmente otorgarán trámites relacionados al documento de identidad gratis, en la que los beneficiados serán 1000 peruanos que cumplan con ciertos requisitos para que se habilite el beneficio impulsado por los organismos.

¿Para quiénes esta dirigida la campaña de DNI electrónico gratuito?

Menores de 0 a 16 años: Quienes deben acudir con sus padres o madres para realizar el trámite presentando su documento de identidad.

Quienes deben acudir con sus padres o madres para realizar el trámite presentando su Jóvenes de 17 años que podrán acudir solos a realizar su trámite de DNI llevando su DNI anterior.

que podrán acudir solos a realizar su trámite de DNI llevando su DNI anterior. Adultos mayores de 60 años a más

Personas con discapacidad: Quienes deberán presentar su carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), original y copia. Si la persona no cuenta con carné deberá presentar el certificado médico que acredite la discapacidad.

Quienes deberán presentar su carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), original y copia. Si la persona no cuenta con carné deberá presentar el certificado médico que acredite la discapacidad. Beneficiarios SISFOH (Pobre o Pobre extremo): Quienes deberán presentar una hoja SISFOH vigente y deben consignar su nombre, clasificación socioeconómica y dirección.

Una vez tramitado el documento de identidad, los ciudadanos podrán realizar el seguimiento del mismo mediante la página web de la Reniec colocando el número de su DNI o de solicitud para verificar en que momento se completa el proceso y puedan acudir a la sede establecida y recogerlo.

Finalmente, estas iniciativas, impulsadas mediante un trabajo conjunto entre el Reniec y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, son fundamentales para la población que las requiere, especialmente para los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos, es decir, para quienes van dirigida la campaña para obtener el DNI electrónico el día sábado 4 de julio.