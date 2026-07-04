Capturan a banda criminal que marcaba combis con stickers para controlar cobro de cupos a transportistas

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una rápida intervención en el distrito de Santa Anita, la Policía Nacional capturó a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas que cubrían la ruta hacia La Victoria, específicamente con destino a la zona comercial de Gamarra. La banda operaba bajo amenazas y cobros ilegales a combis.

Ponían stickers a combis extorsionadas

De acuerdo con la información policial, la organización criminal, denominada 'Los remanentes del terror', se dedicaba al cobro de cupos a unidades de transporte público que realizaban la ruta entre Santa Anita y Gamarra, en La Victoria, generando temor constante entre conductores y empresas del sector, quienes eran obligados a pagar sumas diarias.

El coronel Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, explicó el modo de operación de la banda. "Mantenían en su obra, y con miedo a estas combis, que tenían como ruta, Santa Anita y Gamarra, en la victoria, y viceversa. Se caracterizan por poner stickers a los vehículos con los cuales las identificaban para cobrarles 10 soles diarios, aquel que no se alineaba inmediatamente aplicado en la violencia", indicó.

Según las investigaciones, los extorsionadores cobraban un cupo de 10 soles diarios a los transportistas. Aquellos conductores que se retrasaban en sus pagos eran intimidados y, en algunos casos, sufrían atentados, lo que obligaba a muchas empresas a ceder ante las exigencias criminales para evitar ataques.

🔴🔵 Santa Anita: Banda criminal marcaba con stickers las combis para controlar el cobro de cupos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/Bpk8BAn6Y2 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 4, 2026

La banda criminal estaría integrada por dos ciudadanos peruanos y dos de nacionalidad venezolana, quienes registraban antecedentes por diversos delitos como extorsión, robo agravado, secuestro y tráfico ilícito de drogas. Entre los detenidos figura alias 'Chili', de 42 años, señalado como el cabecilla, así como también Bryan Rojas Palacios (28), José Romero (28) y Jerdys Pineda (26).

Durante la intervención, la policía incautó tres artefactos explosivos, aproximadamente 300 ketes de pasta básica de cocaína y tres teléfonos celulares con registros de víctimas y mensajes de extorsión. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red criminal y posibles cómplices en la zona.

Es así que, la captura de esta banda en Santa Anita evidencia el incremento de la criminalidad organizada que afecta al transporte público en Lima. Sin embargo, también refleja la respuesta de la Policía frente a estas redes de extorsión. Mientras las investigaciones continúan, los vecinos y transportistas exigen mayor seguridad en rutas como Santa Anita y La Victoria, donde estos delitos se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos en los últimos meses.