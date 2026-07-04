RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Santa Anita

Capturan a banda criminal que marcaba combis con stickers para controlar cobro de cupos a transportistas

La Policía capturó a cuatro integrantes de 'Los remanentes del terror', banda que extorsionaba a combis entre Santa Anita y La Victoria con cobros diarios y amenazas violentas.

Capturan a banda de extorsionadores
Capturan a banda de extorsionadores (Composición Exitosa)

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/07/2026

Síguenos en Google News Google News

En una rápida intervención en el distrito de Santa Anita, la Policía Nacional capturó a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas que cubrían la ruta hacia La Victoria, específicamente con destino a la zona comercial de Gamarra. La banda operaba bajo amenazas y cobros ilegales a combis.

Ponían stickers a combis extorsionadas

De acuerdo con la información policial, la organización criminal, denominada 'Los remanentes del terror', se dedicaba al cobro de cupos a unidades de transporte público que realizaban la ruta entre Santa Anita y Gamarra, en La Victoria, generando temor constante entre conductores y empresas del sector, quienes eran obligados a pagar sumas diarias.

El coronel Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, explicó el modo de operación de la banda. "Mantenían en su obra, y con miedo a estas combis, que tenían como ruta, Santa Anita y Gamarra, en la victoria, y viceversa. Se caracterizan por poner stickers a los vehículos con los cuales las identificaban para cobrarles 10 soles diarios, aquel que no se alineaba inmediatamente aplicado en la violencia", indicó.

Según las investigaciones, los extorsionadores cobraban un cupo de 10 soles diarios a los transportistas. Aquellos conductores que se retrasaban en sus pagos eran intimidados y, en algunos casos, sufrían atentados, lo que obligaba a muchas empresas a ceder ante las exigencias criminales para evitar ataques.

Línea 2 del Metro: Desde este 8 de julio será obligatorio el uso de tarjeta, ¿se cobrará pasaje?
Lee también

Línea 2 del Metro: Desde este 8 de julio será obligatorio el uso de tarjeta, ¿se cobrará pasaje?

La banda criminal estaría integrada por dos ciudadanos peruanos y dos de nacionalidad venezolana, quienes registraban antecedentes por diversos delitos como extorsión, robo agravado, secuestro y tráfico ilícito de drogas. Entre los detenidos figura alias 'Chili', de 42 años, señalado como el cabecilla, así como también  Bryan Rojas Palacios (28), José Romero (28) y Jerdys Pineda (26).

Durante la intervención, la policía incautó tres artefactos explosivos, aproximadamente 300 ketes de pasta básica de cocaína y tres teléfonos celulares con registros de víctimas y mensajes de extorsión. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red criminal y posibles cómplices en la zona.

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: Conectarán con las Líneas 1, 2 y el Metropolitano para reducir la congestión vehicular
Lee también

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: Conectarán con las Líneas 1, 2 y el Metropolitano para reducir la congestión vehicular

Es así que, la captura de esta banda en Santa Anita evidencia el incremento de la criminalidad organizada que afecta al transporte público en Lima. Sin embargo, también refleja la respuesta de la Policía frente a estas redes de extorsión. Mientras las investigaciones continúan, los vecinos y transportistas exigen mayor seguridad en rutas como Santa Anita y La Victoria, donde estos delitos se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos en los últimos meses.

Temas relacionados captura cupos extorsionadores transportistas venezolanos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA