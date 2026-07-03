Corte de luz en Lima y Callao el 3 y 4 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para el 3 y 4 de julio, de acuerdo al último reporte de Pluz Perú.

Corte de luz hoy: Motivo de suspensión en Lima y Callao

Para tomar en cuenta. Pluz Perú, a través de un comunicado compartido en su página web, reveló que tiene un nuevo corte programado del servicio eléctrico que afectará diversos sectores de la capital y del primer puerto del país.

De acuerdo al anuncio, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutará el 3 y 4 de julio con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y optimización del suministro. Es por ello que no solo pide la comprensión de sus usuarios por quedarse sin electricidad en determinadas horas, sino que les insta a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de la interrupción.

Asimismo, la empresa les recordó que el tiempo de afectación de este corte de luz y las áreas comprendidas variarán de acuerdo al cronograma establecido para cada sector en ambas fechas.

Distritos afectados por corte de luz el viernes 3 de julio

Para conocer si tienes un corte programado para este viernes 3 y sábado 4 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación, te revelamos el horario en que será la suspensión temporal y las zonas que se verán afectadas hoy:

En Los Olivos

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en calle El Calistemo cdras. 9, 10, calle El Abutillón cdra. 38, calle Las Fresas cdras. 9, 10, Jr. Tritoma cdras. 8, 9, 10, Jr. Guandu cdra. 39, Jr. El Amargón cdra. 40, Jr. Los Helenios cdra. 40, Jr. Las Acacias cdra. 8, Jr. Las Hiedras cdra. 8, Av. Las Palmeras cdras. 38, 39, 40.

En La Perla

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. José Olaya cdras. 10, 11, 12, Jr. Morro de Arica cdras. 3, 4, 5, 6, Jr. Tarata cdras. 4, 5, Jr. Túpac Amaru cdras. 10, 11, 12, Av. Sta. Rosa cdras. 3, 4, 5, Jr. Cahuide cdras. 11, 12, Jr. Lima cdra. 3.

En Puente Piedra

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en Asoc. Viv. Peq. Avic. El Dorado Mzs. A, B, C, C.P. Zapallal Alto Mz. A.

Sin luz temporal en San Antonio de Chaclla y Puente Piedra.

Zonas y horarios del corte de luz el 4 de julio en Lima y Callao

Además, Pluz Perú reveló qué distritos de Lima y el Callao no contarán con servicio eléctrico el sábado 4 de julio para tomar medidas previsionales:

Interrupción del servicio eléctrico el 4 de julio.

En Lima Cercado

De 00:00 a 10:00 a.m. en Jr. Ayacucho cdra. 8, Jr. Puno cdra. 4, 5, 6, 7, calle Inambari cdra. 7, Jr. Andahuaylas cdra. 11, Av. Nicolás de Piérola cdras. 14, 15, Av. Abancay cdras. 7, 8, Jr. Azángaro cdra. 7.

En Los Olivos

De 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en A.H. Los Olivos de Pro Mz. I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, L2, LL, LL1, LL2, LL3, N, N3, N4.

Así que si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico el 3 y 4 de julio, lo ideal es conocer si tu vivienda está dentro de los distritos que se verán afectados con el corte de luz programado por Pluz Perú en Lima y Callao.