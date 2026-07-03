Corredores de Lima "no han sido un éxito": Candidata a la alcaldía propone teleféricos para la descongestión vehicular

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La congestión vehicular en Lima se ha consolidado como uno de los dos principales problemas que más afectan al ciudadano promedio, junto con la inseguridad. En ese contexto, la candidata a la alcaldía de Lima por Frente Esperanza, Elizabeth León, cuestionó la falta de éxito de los corredores complementarios y del Metropolitano, señalando que no han sido tratados como verdaderos corredores.

En entrevista con Exitosa, planteó alternativas como la reorganización de la semaforización y la implementación de teleféricos para aliviar el colapso del transporte público.

Crítica a los corredores

León sostuvo que el sistema de corredores está mal diseñado desde su origen, pues se integró en vías dominadas por transporte particular y sin una separación clara entre automóviles y buses.

"No ha existido la separación entre las personas que circulan con sus automóviles con los autobuses, que debieron tener una longitud mínima mayor a los doce metros", afirmó.

Para la candidata, esta falta de planificación ha generado un tránsito caótico que se refleja en la saturación de los buses y en la incapacidad de atender la demanda creciente de pasajeros.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de Lima por Frente Esperanza, Elizabeth León, indicó que los corredores no han tenido éxito porque no se han tratado como tal. Para remediarlo, plantea reorganizar la semaforización y tener... pic.twitter.com/1YPxH6J2gd — Exitosa Noticias (@exitosape) July 4, 2026

La aspirante a la alcaldía señaló que es necesario corregir errores básicos de gestión. Entre ellos, reorganizar la semaforización y establecer verdaderas "olas verdes" que permitan un flujo más ordenado del tránsito.

"Debemos tener un tráfico ordenado, no solamente con la vía, la señalización y los semáforos", indicó, recordando que la Municipalidad ya cuenta con un área dedicada a esa tarea que debería ser optimizada.

Teleféricos como alternativa

Más allá de los corredores y del Metro de Lima, León planteó la implementación de teleféricos como una solución innovadora para conectar zonas encañonadas y de difícil acceso.

Mencionó casos como San Juan de Lurigancho, la Carretera Central y Carabayllo, donde los cerros y cuencas podrían aprovecharse para instalar líneas de transporte aéreo. Según su propuesta, los expedientes técnicos deberían estar listos antes del tercer año de gestión, con el objetivo de inaugurar al menos dos líneas de teleféricos en el cuarto año.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de Lima por Frente Esperanza, Elizabeth León, indicó que el serenazgo debe estar articulado a través de las vías metropolitanas con los distritos aledaños. Indicó que el trabajo municipal debe... pic.twitter.com/URxFh73FVd — Exitosa Noticias (@exitosape) July 4, 2026

Las declaraciones de Elizabeth León reflejan la urgencia de abordar la congestión vehicular en Lima, un problema que los ciudadanos perciben como uno de los más graves de la ciudad.

Su crítica a los corredores complementa los diagnósticos de especialistas que señalan la falta de integración y planificación del sistema. La apuesta por reorganizar la semaforización y sumar teleféricos pone sobre la mesa una alternativa para diversificar el transporte público en una capital que figura entre las más congestionadas del mundo.