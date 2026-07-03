Sismo sacude Perú HOY, 3 de julio: Magnitud y epicentro del movimiento telúrico, según el IGP

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sacudido el Perú este viernes 3 de julio. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer detalles sobre el epicentro, la magnitud y la hora exacta en que se sintió este movimiento telúrico, a continuación todos los pormenores.

Nuevo sismo, ¿en dónde se registró y cuál fue la intensidad?

Dado que el país se encuentra en una zona altamente sísmica, los temblores son fenómenos comunes en la capital y en el territorio nacional en general. Teniendo en cuenta ello, esta mañana se ha anunciado la presencia de uno movimiento en la ciudad de Pasco.

Según el reporte, se evidenció un movimiento telúrico que tuvo un impacto con una magnitud de 3.8 y fue registrado durante la tarde de este viernes 3 de julio en Pozuzo, Oxapampa. De acuerdo lo informado por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ante la presencia de este evento sísmico que ocurrió a las 4:24 pm. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 16 kilómetros al sureste de la ciudad de Pozuzo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0409

Fecha y Hora Local: 03/07/2026,16:24:06

Magnitud: 3.8

Profundidad: 18 km

Latitud: -10.21

Longitud: -75.48

Intensidad: IV Pozuzo

Referencia: 18 km al SE de Pozuzo, Oxapampa - Pascohttps://t.co/vrpRRfzTuF — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 3, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IIGP/CENSIS/RS 2026-0409, el evento tuvo una profundidad de 18 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -10.21 y longitud -75.48. La intensidad registrada fue de nivel II-III en la escala de Pozuzo, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por la población y no habría tenido repercusiones significativas.

Finalidad del reporte sísmico publicado en la cuenta oficial

Con este reporte, el IGP informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional. Esta labor resulta fundamental en el contexto actual, ya que la población permanece alerta ante la posibilidad de nuevos sismos y requiere datos oficiales para actuar de manera oportuna y prevenir riesgos.

De acuerdo con el sismo anunciado esta tarde en Oxapampa se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus monitoreos distribuidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Finalmente, tomar acciones de precaución ante un nuevo temblor es una tarea de toda la comunidad para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el IGP, así como mantener la calma frente a un movimiento y contar con la participación y colaboración de toda la familia.