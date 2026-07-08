Corte de LUZ en Lima y Callao el 8 y 9 de julio: Distritos afectados y horario de la suspensión temporal

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Programan corte de luz para el miércoles 8 y jueves 9 de julio en Lima y Callao. Pluz Perú revela el cronograma con la lista de los distritos que se verán afectados y el horario de la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz el 8 y 9 de julio

Pluz Perú precisó a través de un comunicado en su página web, que ejecutará el 8 y 9 de julio corte de luz en diversos distritos de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y garantizar la continuidad del suministro.

Instó a los usuarios a organizar el uso de energía durante el corte previsto para ambos días. Asimismo, reiteró la importancia de que tomen medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de la interrupción del servicio eléctrico en sus hogares o negocios.

Corte de luz en distritos de Lima y Callao: Horario de suspensión

Para conocer si tienes un corte programado para este miércoles 8 y jueves 9 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué asentamientos humanos, urbanizaciones y calles se verán afectados hoy:

En Breña

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Alto de La Luna cdras. 6, 7, Jr. Aguarico cdras. 12, 13, 14, Jr. Gral. Luis José Orbegoso cdras. 6, 7, 8, Jr. Octavio Ortiz Arrieta cdra. 1, Jr. Lastenia Larriva de Llona cdra. 1, Jr. Loreto cdras. 15, 16, 17, parque Socabaya cdra. 8, Jr. Pucallpa cdra. 1, Jr. Restauración cdras. 6, 7, Jr. Castrovirreyna cdras. 7, 8, 9, 10, Urb. Nosciglia Mzs. A, B, C, D, E, F, Jr. Napo cdra. 12, Jr. Huancabamba cdras. 12, 15, Jr. Dean Valdivia cdras. 6, 7, Jr. Justa García Robledo cdra. 1, Jr. Oxapampa cdra. 4, calle José María Kasperczak cdra. 1.

Sin luz en San Juan de Lurigancho, Ventanilla

Zonas afectadas por corte de luz el 8 de julio.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. de Viv. San Pedro Torre Blanca Mz. A, B, C, D, E, J, LL, Ñ, Asoc. Biohuerto Torreblanca Mz. D, E, Asoc. Agro Torreblanca Mz. A, B, C, D, E.

Sin servicio eléctrico en Carmen de La Legua, Jesús María y Comas

Sin electricidad temporal el miércoles 8 de julio, según Pluz Perú.

Zonas afectadas y horario del corte de luz el 9 de julio

Pluz Perú precisó también qué distritos de la capital se verán afectados con el corte de luz el jueves 9 de julio:

En Ventanilla / Ancón

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. La Paz Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Prima, J, K, L, M, M1, N, O, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, V, V1, X, X1, X13, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Z, Z1, A.H. San Pablo Mzs. H1, U, U1, A.H. Bahía Blanca Mzs. A9 Prima, A10, A12, A13, A14 Prima-A, A15, A16, A17, A.H. Luis Felipe de Las Casas MZ. T.

Corte de luz en SJL

Sectores afectados por corte de luz y horario de suspensión.

En Callao

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Jr. Atahualpa cdra. 5, Jr. Ayacucho cdra. 4, Jr. Cuzco cdras. 5, 6, 7, 8, Jr. Lazareto cdras. 7, 8, 9, Jr. Manuel Raygada cdras. 7, 8, 9, Jr. Antonio Miró Quesada cdra. 7, Jr. Guardia Chala. cdra. 6, Jr. Junín cdra. 11, Jr. Puno cdra. 6.

En Los Olivos

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en A.H. Mercurio Alto Mzs. A, B, C, D, E, F, G, M, Coop. Viv. Virgen del Rosario Mzs. A, B, C, D, E, F, G.

Así que si pensabas hacer trabajo remoto en casa el 8 y 9 de julio, lo ideal es conocer si tu distrito se verá afectado con el corte de luz programado por Pluz Perú en Lima y Callao para el 8 y 9 de julio.