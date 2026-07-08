Combi queda calcinada tras ataque con explosivo en Callao: Investigan extorsión contra transporte público

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi de transporte público quedó completamente destruida luego de que delincuentes lanzaran un artefacto explosivo contra la unidad que circulaba por la avenida Colonial, en el Callao. El ataque ocurrió durante la madrugada y vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte detonación.

El hecho se registró aproximadamente a las 2:00 a. m. en la calle Ricardo Palma, cerca de la intersección de las avenidas Comandante Pérez y Santa Rosa. Según los residentes, sujetos desconocidos arrojaron el explosivo contra la unidad, provocando que las llamas se expandieran rápidamente hasta consumir todo el vehículo.

Vecinos asustados por ataques constantes

Los vecinos dieron aviso a los bomberos para controlar la emergencia y evitar que el fuego afectara a otros inmuebles cercanos. Tras varios minutos de trabajo, los hombres de rojo lograron apagar el incendio; sin embargo, la combi quedó completamente inservible debido a la magnitud del siniestro.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, trabajadores de diferentes líneas de transporte que recorren la avenida Colonial estarían siendo víctimas de extorsiones. Algunos conductores, quienes prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, señalaron que una banda criminal les exigiría pagos diarios para poder operar.

" Para salir y llenar pasajeros deben pagar tres soles para esta banda que estaría detrás de las extorsiones contra esa parte del sector de transporte público", indicó nuestro reportero.

La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron el incremento de ataques contra unidades de transporte público. Además, recordaron que hace aproximadamente una semana ocurrió un hecho similar a pocas cuadras del lugar donde esta madrugada fue atacada la combi.

🔴🔵 Callao: Delincuentes lanzan artefacto explosivo contra combi que recorre toda la av. Colonial.



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Las autoridades ya investigan el caso para determinar quiénes estarían detrás del atentado y si el ataque forma parte de una organización dedicada al cobro de cupos contra transportistas que recorren la avenida Colonial. Mientras tanto, los vecinos exigen mayor presencia policial para evitar nuevos hechos de violencia.

Es así que, el ataque contra esta combi evidencia la creciente preocupación por el avance de las extorsiones que afectan al sector transporte en Lima y Callao. Los trabajadores denuncian amenazas constantes y cobros ilegales para poder laborar, mientras las autoridades enfrentan el desafío de identificar y capturar a las bandas criminales que buscan controlar estas rutas.