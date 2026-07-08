Reniec acusa a MEF: No le destinó S/ 50 millones para las elecciones y tampoco lo contempla en crédito suplementario

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, señaló que el Ministerio de Economía no destinó los S/ 50 millones solicitados para las elecciones y advirtió que el crédito suplementario tampoco contempla presupuesto para la entidad.

Reniec acusa al Ministerio de Economía y Finanzas

La titular del Reniec cuestionó la falta de apoyo presupuestal al sistema electoral y aseguró que, pese a los compromisos asumidos por el MEF, hasta el momento la institución no ha recibido financiamiento adicional para afrontar las elecciones.

La funcionaria explicó que inicialmente Reniec había solicitado un monto mayor para cubrir los requerimientos del proceso electoral, pero aseguró que redujo su pedido atendiendo las observaciones del Ministerio de Economía. Sin embargo, afirmó que finalmente no se asignó ningún recurso.

"Nosotros pedimos 50 millones de soles para las elecciones, estabamos pidiendo más, pero nos ajustamos al pedido del MEF. No nos han dado ni un centavo", manifestó la representante de la institución, afirmó Carmen Velarde.

Compromiso del Ministerio de Economía que no se concretó

Según indicó, tanto el ministro de Economía como el viceministro de Hacienda señalaron previamente que Reniec debía seguir utilizando sus propios recursos, pues el financiamiento sería incorporado posteriormente mediante un crédito suplementario. No obstante, al revisarse el proyecto de ley, la institución constató que no figura para cubrir dicho requerimiento.

La titular del organismo también expresó su preocupación por los constantes recortes presupuestales que, según afirmó, afectan el funcionamiento de la entidad.

"El año pasado nos quitaron 82 millones de soles del presupuesto que no nos han vuelto a dar. Para el otro año nos quieren quitar 100 millones de soles (...) discúlpenme, pero no pueden estar así recortándole a Reniec y digan la verdad, digan por qué no les importa la identificación de todos los peruanos", enfatizó.

Velarde también recordó que antes de la primera vuelta electoral se emitió un decreto que asignó presupuesto extraordinario al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Reniec no fueron considerados en la misma medida.

Trabajo de la institución en favor de la identificación nacional

Asimismo, defendió el trabajo que realiza la institución en materia de identificación ciudadana y destacó que el Reniec ha sido pionero en el desarrollo de tecnología, innovación y herramientas digitales para modernizar los servicios en el país.

Finalmente, la representante del Reniec expresó públicamente su malestar y acusó al MEF de no tomar en consideración a la institución, pese a que habían presentado toda la documentación necesaria para sustentar sus gastos y gestiones.