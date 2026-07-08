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Cuartos de final de la Copa del Mundo 2026: Día, horas y canales para ver EN VIVO todos los partidos

Conoce cómo quedaron los cruces de la etapa de cuartos de final del Mundial 2026. Revisa fecha, horarios y quiénes se enfrentarán en esta instancia.

Conoce los partidos de cuartos de final del Mundial 2026
Conoce los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 (Composición: Exitosa)

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/07/2026

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Se definen los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La etapa de eliminación directa nos trajeron muchas sorpresas y partidos impresionantes que hace vibrar a todos los fanáticos alrededor del planeta. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza son los que aseguraron su boleta en esta instancia de la competencia.

Las selecciones de Paraguay, Canadá, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil, Egipto y Colombia quedaron eliminadas en la ronda anterior de octavos de final.

Partidos confirmados de cuartos de final

Los mejores ocho de la competencia para definir a los próximos cuatro semifinalistas se enfrentarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. A continuación, podrás ver como quedaron las llaves.

Cruces de cuartos de final del Mundial 2026
Cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

Francia jugará contra Marruecos, una revancha del encuentro que tuvieron en Qatar 2022. Este partido está pactado para disputarse a las 3:00 pm (hora peruana) en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, y se verá exclusivamente por la señal de DSPORTS (610 y 1610 HD) y la plataforma de streaming de Paramount+.

Viernes 10 de julio

España, que viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía, tendrá un atractivo duelo ante otro europeo, Bélgica. Este compromiso está programado para disputarse a las 2:00 pm (hora peruana) en el SoFi Stadium de Los Angeles, California, y se podrá disfrutar por la señal de DSPORTS (610 y 1610 HD) y para el público peruano mediante la señal abierta de América TV (canal 4) y América TVGO, y de forma online por Paramount+.

Sábado 11 de julio

Para esta fecha, contaremos con los dos últimos partidos de esta etapa de la competencia que serán de pronóstico reservado.

Inglaterra, que venció a Mexíco, tendrá al frente a la aguerrida Noruega de Erling Haaland, quienes eliminaron a Brasil. Británicos y escandinavos se verán las caras desde las 4:00 pm (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami, y se podrá visualizar por la señal de DSPORTS (610 y 1610 HD) y la plataforma de streaming de Paramount+.

Argentina, que llega de remontar de forma épica a Egipto por 2-3, jugará contra Suiza, quienes vencieron a Colombia en la tanda de penales. El partido comenzará a las 8:00 pm (hora peruana) en el Arrowheard Stadium de la ciudad de Kansas, y contará con la transmisión de DSPORTS (610 y 1610 HD), la señal abierta de América TV (canal 4) y América TVGO, y de forma online por Disney+ y Paramount+.

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 están a la vuelta de la esquina, y Exitosa te alcanza la guía de todos los partidos con sus horarios.

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