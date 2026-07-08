Irán ataca embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, y aumenta la tensión en Medio Oriente

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión en Medio Oriente escala luego de que se reportaran ataques contra varias embarcaciones que navegan cerca del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial. De acuerdo con reportes preliminares, un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil, mientras que otros dos mercantes también habrían sido atacados en las inmediaciones de esta estratégica vía marítima.

Los incidentes ocurrieron horas antes del inicio de una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que asiste el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Teherán tras la suspensión de las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el conflicto en la región.

Buque cisterna sufrió incendio tras impacto

La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil cuando navegaba a unas ocho millas náuticas al este de Limah, en Omán. El impacto provocó un incendio a bordo de la embarcación, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños ambientales.

Por otro lado, medios estadounidenses, citando a funcionarios de ese país, señalaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habría atacado otros dos buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, estas versiones aún no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades iraníes.

Embarcaciones en Irán atacadas

Ataque coincide con tensión diplomática

El incidente se produjo en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. En los últimos días, ambos países suspendieron las conversaciones que buscaban alcanzar un acuerdo para reducir el conflicto, mientras Teherán advirtió que no retomará las negociaciones si continúan las amenazas por parte de Washington.

Al mismo tiempo, la situación coincide con la realización de la cumbre de la OTAN, donde uno de los temas previstos en la agenda es la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz y la estabilidad en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, ya que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por él transita una parte significativa del petróleo comercializado a nivel internacional.

Aunque el tráfico marítimo se ha mantenido relativamente estable en los últimos días, organismos especializados advierten que la capacidad de Irán para realizar acciones hostiles en la zona continúa representando un riesgo para las embarcaciones que cruzan este corredor estratégico.

Según datos de la plataforma MarineTraffic, entre el viernes y el domingo cruzaron el estrecho 108 embarcaciones, una cifra cercana al promedio registrado antes del inicio del conflicto. Ante este escenario, las autoridades marítimas mantienen la recomendación de reforzar las medidas de seguridad para los buques que navegan por esta vía.