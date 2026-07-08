Padre de menor fallecido en la comisaría de Manchay advierte sobre el caso: "Están tratando de tergiversar la verdad"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Javier Cubas, padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay, expresó su preocupación por el desarrollo de las investigaciones y advirtió que se estaría intentando tergiversar la verdad sobre el caso.

Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay se pronuncia

Semanas atrás un hecho trágico sucedió en las inmediaciones de la comisaría de Manchay en la que se reportó el fallecimiento de un menor de 17 años identificado con las inciales E.J.CB. luego de haber estado en calidad de detenido.

Tras lo ocurrido la familia del joven se mostró consternada y exigió explicaciones urgentes sobre este hecho. Ahora, Javier Cubas, padre del occiso, se ha mostrado preocupado y lanzado una advertencia en medio de las pesquisas que buscar esclarecer cómo es que su hijo perdió la vida.

Para el señor la Policía "ha cometido bastante negligencia" al tener como detenido a un menor de edad, como fue su primogénito. "Tenerlo en un calabozo con personas mayores, no seguir el protocolo establecido", cuestionó Cubas.

La palabra del presidente del Congreso de la República

Cabe mencionar que, el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se ha referido acerca de este caso y ha solicitado que se responsabilice a efectivos policiales por el deceso del menor edad en la dependencia policial.

"He tenido oportunidad de conversar con ellos, escuchar su versión porque está el Instituto de Medicina Legal que muestra claramente que este individuo había sido golpeado cuando fue entregado a la comisaría, no fue golpeado ahí sino antes de ser entregado a los policías y que, además, estaba drogado y dio positivo para cocaína,e sa es la historia", manifestó.

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