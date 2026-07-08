Terremotos en Venezuela: Cancillería ubica a familia peruana reportada como desaparecida tras sismos

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó una de las noticias más esperadas tras la tragedia: los cinco integrantes de la familia peruana, reportada como desaparecida luego de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, fueron localizados con vida.

A través de un comunicado en sus redes oficiales, la Cancillería detalló que la Sección de Intereses del Perú en Caracas logró ubicar a los connacionales en su vivienda en La Guaira, la zona que sufrió el impacto más severo del desastre.

Si bien los ciudadanos se encuentran a salvo, el inmueble que habitaban presenta serios daños materiales debido a las fuertes sacudidas de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país caribeño.

Asistencia inmediata y permanencia

Tras el exitoso contacto, el gobierno peruano activó de inmediato los protocolos de emergencia. Actualmente se coordinan acciones directas para proveerles ayuda humanitaria, agua y víveres de primera necesidad, asegurando su bienestar mientras enfrentan las secuelas del sismo.

Sorprendentemente, y a pesar de la magnitud de la crisis, las autoridades informaron que los compatriotas han decidido no solicitar su repatriación al Perú , optando por permanecer en territorio venezolano.

#NoticiasTorreTagle | 📢 Actualización sobre ciudadanos peruanos en Venezuela:



Nuestra Sección de Intereses en Caracas ubicó a cinco integrantes de una familia peruana reportada como desaparecida. Se encuentran en su vivienda en La Guaira, la cual presenta daños materiales tras... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 7, 2026

Este rescate representa un alivio en medio de la emergencia que afectó a Caracas y a otros seis estados venezolanos. La Cancillería reafirmó que mantendrá un monitoreo constante y una estrecha coordinación con las autoridades locales.

El objetivo sigue firme: garantizar el apoyo absoluto a cualquier otro connacional que requiera asistencia en la zona de desastre, demostrando que la diplomacia y el auxilio no conocen fronteras en momentos de crisis.

Se elevó a 3 685 la cifra de fallecidos en Venezuela

Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a 3685, mientras prosiguen las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los sismos registrados a fines de junio. El incremento del balance refleja la magnitud del desastre, considerado el más grave que ha enfrentado el país en más de un siglo.

Las brigadas de emergencia permanecen desplegadas en edificios colapsados y comunidades devastadas, donde aún existe la esperanza de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, el paso de los días dificulta las labores de rescate y aumenta la preocupación por la situación de miles de familias que perdieron sus viviendas y permanecen en refugios temporales.

Además del elevado número de fallecidos, el reporte institucional detalla que 17907 personas perdieron su vivienda, las autoridades reportan más de 16.700 personas heridas y decenas de miles de desaparecidos o incomunicados.

La cifra de muertos en Venezuela asciende a 1.430

La Guaira continúa siendo la región más golpeada por el desastre, donde numerosos edificios colapsaron y la infraestructura sufrió daños severos. Como respuesta, el Gobierno habilitó campamentos temporales para albergar a quienes perdieron sus hogares y mantiene el envío de alimentos, agua potable y ayuda médica.