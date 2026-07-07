Senamhi pronostica FUERTE fenómeno climatológico de alerta naranja para la sierra norte: Esto se sabe

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, el incremento de la velocidad del viento en tres regiones del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el pronóstico del Aviso Meteorológico N.º 269, este acontecimiento se registrará desde la medianoche del martes 07 hasta las 11:59 p. m. del jueves 09 de julio en algunas provincias de las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Piura, las cuales se detallan a continuación:

Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque. Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

Asimismo, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que este suceso de moderada a fuerte intensidad (alerta naranja) que se presentará en la sierra norte traerá consigo ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 km/h.

Frente a esta situación, el Senamhi recomienda a la población de los departamentos en alerta, ser prudentes si realizan actividades al aire libre, debido a los riesgos existentes en caso de mal tiempo, porque podrían presentarse fenómenos meteorológicos peligrosos.

📣 #Aviso #Senamhi #Minam Del 7 al 9 de julio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte.



✅Además, se esperan ráfagas de viento



📲 https://t.co/a0mnTuQtN9#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/Urcy179GKv — Senamhi (@Senamhiperu) July 7, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta señalado.