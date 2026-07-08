Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 8 de julio?

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio del dólar hoy, miércoles 8 de julio. La divisa mantiene expectantes a los peruanos día a día y por esa razón acá podrás repasar su valor del día y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en Perú.

¿Cuánto está el dólar en Perú? Cotización de hoy

El precio del dólar es un indicador clave en la economía de cualquier país. Su variación impacta directamente en el comercio, la inflación, la inversión, la deuda externa, el turismo y el poder adquisitivo de la ciudadanía. Por ello, muchos se mantienen a la expectativa sobre cuál es el comportamiento de esa moneda extranjera.

Así que para anticiparte a los cambios y tomar mejores decisiones financieras, te revelamos cuál es la cotización del dólar en el mercado cambiario peruano, según los valores reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. A continuación el precio de la divisa estadounidense este miércoles 8 de julio en Perú:

MIÉRCOLES 8 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta el martes 7 de julio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.401 S/ 3.409

¿Subió o bajó el precio del dólar? Pues bien, de acuerdo a los valores presentados por la Sunat, se refleja una ligera variación, en comparación a los dos días previos. Así cotizó la moneda estadounidense en Perú el lunes 6 y martes 7 de julio.

Lunes 6 de julio: Valor de la compra fue de S/3.392 - Venta era de S/3.403.

Martes 7 de julio: Valor de la compra fue de S/3.399 - Venta era de S/3.411.

Tipo de cambio dólar paralelo el 8 de julio

El dólar paralelo, también conocido como "dólar de la calle" u Ocoña, es una de las referencias más consultadas en el país. Por ello, te revelamos cuál es el precio en el mercado paralelo (casas de cambio), según el portal de cuantoestaeldolar.pe, para este miércoles 8 de julio.

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.385 | Venta S/ 3.410.

Precio del dólar paralelo hoy, 8 de julio, en Perú.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 7 de julio?

Saber a cuánto cerró el dólar permite tomar mejores decisiones económicas, anticipar cambios en precios y entender la situación financiera de nuestro país. De acuerdo a la entidad liderada por Julio Velarde, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la moneda estadounidense cerró ayer, martes 7 de julio, con un valor de S/3,3980 (con una apertura de 3,4100).

Asimismo, se precisó que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4046, con un máximo de S/3,4090 y un mínimo de s/3,3980.

Así cerró el dólar ayer en Perú.

Recuerda que el precio del dólar puede variar debido a diversos factores, entre ellos, decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), intervención del BCRP, inestabilidad o cambios de gobierno, precio de las commodities.

El comportamiento del dólar no solo es un tema para economistas, ya que afecta tus decisiones de ahorro, inversión y consumo. Por ello, te revelamos cuál es el precio de esa divisa en Perú y el tipo de cambio en la jornada de este miércoles 8 de julio.