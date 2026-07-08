Osiptel anuncia BLOQUEO de celulares a nivel nacional: Conoce si entras dentro de la lista

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Osiptel ha anunciado el bloqueo masivo de celulares a nivel nacional, un proceso que se dará en tres etapas y la primera se llevó a cabo el pasado 7 de julio. Conoce cuáles son las que faltan y en qué días se darán.

¿Cuántos equipos móviles se verán afectados?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha anunciado que 360 mil equipos telefónicos se verán afectados por este bloqueo masivo. Asimismo, la acción por la institución se dará de manera gradual a quienes no estén registrados en la lista blanca del Resteseg, así como a los usuarios que han utilizado previamente un código IMEI alterado.

Como parte de la campaña de dar a conocer esta medida, la cuenta oficial en redes sociales publicó el 7 de julio que comenzó la primera etapa.

"Hoy inicia un nuevo bloqueo de celulares que no se encuentran registrados en lista blanca y tienen historial de IMEI alterado", manifestó la comunicación.

Hoy inicia un nuevo bloqueo de celulares que no se encuentran registrados en lista blanca y tienen historial de #IMEI alterado.



Durante julio se ejecutarán tres órdenes de bloqueo:

✅ 7.07 120 000

🔜 14.07 120 000

🔜 21.07 120 000 pic.twitter.com/eiQMDmUiyY — OSIPTEL (@OSIPTEL) July 7, 2026

¿En qué fechas se darán los bloqueos?

De acuerdo, lo mencionado por el organismo, los bloqueos se darán en tres fechas claves a lo largo del mes con la finalidad de ejecutar la desconexión masiva que es necesaria para ordenar el mercado comercial del país.

Inicialmente, el primer lote de 120.000 equipos móviles fue desactivado el martes 7 de julio por las operadoras, bajo mandato directo de Osiptel.

Posteriormente, los siguientes bloqueos de dispositivos móviles se llevarán a cabo los próximos 14 y 21 de julio de 2026. Con esta medida se busca combatir con éxito el mercado ilegal y frenar el robo de celulares, puesto que resta valor a los equipos robados y bloquea su reventa por terceras personas.

Empresas tienen plazo de 2 días para anunciar a usuarios

Antes de que se aplique el bloqueo automatizado, las empresas de telefonía (Claro, Movistar, Entel y Bitel) cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para informar a los usuarios afectados. La notificación se enviará mediante mensajes de texto, alertando sobre la próxima suspensión de la línea y brindando la oportunidad de regularizar su situación.

Finalmente, Osiptel ejecutará el bloqueo de celulares en tres fechas: el 7, 14 y 21 de julio de 2026. Tras desactivar ya 120.000 equipos, la medida busca frenar el mercado ilegal de celulares robados, restándoles valor comercial y evitando su reventa, para así ordenar el sector de telecomunicaciones en el territorio nacional.