23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte oleaje que golpea el litoral peruano dejó daños y complicaciones en la Costa Verde este lunes 23. Las olas alcanzaron la vía en Miraflores, mientras piedras impactaron vehículos en La Perla. Ante ello, la Municipalidad del Callao restringió el tránsito por seguridad local.

Daños en Miraflores y restricciones en el Callao

Los daños se reportaron en distintos puntos del circuito de playas. En Miraflores, las olas sobrepasaron los muros de contención de playa Redondo y avanzaron hacia la pista. Cerca de playa Waikiki, se alertó sobre un poste aparentemente comprometido por el impacto constante del mar.

En La Perla, el oleaje desplazó y derribó piedras que llegaron a golpear vehículos. Ante ello, la Municipalidad del Callao dispuso el cierre de un carril y de la vía expresa en sentido norte-sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa.

Comunicado.

Los conductores pueden utilizar como rutas alternas las avenidas Costanera y La Marina, además del jirón Loreto. Las restricciones y la congestión se registran mientras continúan las condiciones marítimas anómalas, por lo que se recomienda considerar demoras al desplazarse entre Lima y el Callao.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra atribuyó el fenómeno a oleajes procedentes del noroeste y oeste, que elevan el nivel del mar sobre sus valores habituales. La entidad mantiene el aviso y monitorea la evolución del mar.

Oleaje anómalo en la costa verde hoy pic.twitter.com/mYotUOHS4Z — Ricardobohl (@ricardobohl) November 23, 2026

Oleaje continuará hasta el viernes 27 de noviembre

El reporte de la Marina de Guerra señala que el fuerte oleaje permanecerá vigente hasta el viernes 27 de noviembre. Las condiciones pueden variar y afectar expuestas al mar, especialmente playas abiertas o semiabiertas, donde el impacto de las olas puede ser mayor en el litoral.

Las autoridades recomendaron evitar acercarse a la orilla y no realizar actividades acuáticas mientras persista el oleaje. La advertencia alcanza a bañistas, percadores y deportistas, debido al riesgo generado por las olas y corrientes del mar.

El tránsito en la Costa Verde presenta congestión, mientras algunas vías y accesos vehiculares permanecen restringidos. Las medidas preventivas buscan accidentes en los puntos afectados por el avance del mar, sobre todo en el Callao, donde se dispuso el cierre temporal de las vías principales.

El fuerte oleaje seguirá afectando la Costa Verde y sectores del litoral hasta el 27 de noviembre. Mientras las autoridades monitorean el mar y mantienen las restricciones, los conductores deberán considerar rutas alternas y la población evitar acercarse a las playas expuestas de Lima y el Callao.