23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Juan Carlos Portugal, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se refirió acerca del archivamiento de la investigación contra sus patrocinados en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano. Explicó que la pesquisa discutía el supuesto favorecimiento a la empresa a costa de coimas, que no debió iniciarse y que son inocentes.

No debió ser investigado

De acuerdo con el letrado, este proceso contra su patrocinado no tuvo justificación para iniciarse debido a que los elementos de convicción que los relacionaba al exmandatario y a su esposa, fueron calificados como contextuales que correspondían a su cargo, pero no a una concertación.

"El Ministerio Público tuvo ocho años para construir un caso decente, para construir una prueba madura que lleve a estas dos personas y a 15 más a juicio. Y en ocho años no pudo identificar cuál es la concertación... no solo hablamos de una investigación mal hecha, sino de una que nunca debió investigarse", sostuvo.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Juan Carlos Portugal, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se refirió al archivamiento de la investigación contra sus patrocinados en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano. Explicó que la pesquisa discutía el supuesto favorecimiento a la empresa a costa de coimas. Además, según su óptica, esta investigación "nunca debió iniciarse" y, al no haber pruebas, son inocentes. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 24, 2026

Sobre el proceso, indicó que hace años se conocía que no había prueba para que se iniciara el juicio oral. Mencionó a Jorge Barata y a la declaración que dio y los aportes de campaña que brindó y que al ser consultado sobre si estuvieron condicionados a ganar el concurso del Gasoducto, él lo negó.

"Como Jorge Barata no contribuye a la tesis de la Fiscalía, no tuvo mejor reacción que convertirlo en vez de colaborador con la justicia peruana, en acusado. Si en algunos casos sí me colabora y por tanto lo trato con guantes de seda, ahora me dice lo que en efecto pasó y como no me ayudas, te pongo en condición de acusado", indicó.

Ollanta Humala se pronunció

Haciendo uso de sus redes sociales, el expresidente Ollanta Humala arremetió contra el Poder Judicial, luego de hacerse pública la decisión de archivar su proceso en el caso Gasoducto Sur Peruano. Acusó una intención desde el sistema judicial de perseguirlo junto a la exprimera dama Nadine Heredia.

"Quién nos devuelve el tiempo, la libertad y los esfuerzos por defender nuestra inocencia, nuestra reputación y nuestro proyecto de vida?", cuestionó el exmandatario vía X.

Desde la óptica del abogado Juan Carlos Portugal, defensor del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, su inclusión e investigación en el caso Gasoducto Sur Peruano estuvo mal hecha y por ende, no debió iniciarse. Por tal motivo, defendió la inocencia de sus patrocinados.