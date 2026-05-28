Carabayllo: Capturan a "Los Huaqueros de Los Olivos" con más de 100 celulares robados de alta gama

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron esta madrugada a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada "Los Huaqueros de Los Olivos", organización dedicada al robo y comercialización ilegal de equipos celulares de alta gama. La intervención se realizó en el distrito de Carabayllo, donde las autoridades lograron recuperar más de un centenar de teléfonos valorizados en más de 120 mil soles.

Desbloqueaban celulares robados para revenderlos

El operativo policial se ejecutó en la calle Las Fresas, ubicada en la organización Las Palmeras. En el inmueble intervenido fueron detenidos Edgar Iván Vega Menor, de 34 años, y Marcia Estrella Huamán, de 26. Durante el registro del predio, los agentes encontraron 113 equipos celulares de alta gama, los cuales presuntamente eran vendidos tanto en el mercado nacional como internacional.

La captura de ambos sujetos se produjo luego de la denuncia presentada por un joven de 22 años, quien reportó el robo de su celular durante la tarde del último miércoles. Según las investigaciones preliminares, la víctima fue interceptada por delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta, modalidad que continúa siendo utilizada en distintos distritos de Lima.

El coronel PNP Oscar Nakandakari brindó detalles sobre la intervención policial y el hallazgo realizado dentro del inmueble alquilado. "Fueron capturados en un inmueble donde se alquilan cuartos. Tras ingresar con la autorización del dueño, se logró llegar a uno de los cuartos y se encontró el celular del ciudadano. También habían 111 iPhones de alta gama, 11 Samsung, 1 ZTE y 1 Redmi" , declaró el oficial.

🔴🔵 Carabayllo: Caen "Los Huaqueros de Los Olivos" con más de 100 celulares robados.



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Durante el operativo también se incautaron dos laptops que presuntamente eran utilizadas para desbloquear los equipos robados, además de cuatro tarjetas de diferentes entidades bancarias. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Sol de Oro, donde permanecerán mientras continúan las diligencias e investigaciones correspondientes de acuerdo con la ley.

Como se sabe, el robo de celulares es uno de los crímenes más comunes en la capital. A diario, decenas de casos se registran, especialmente en zonas altamente transitadas donde los delincuentes aprovechan el tráfico y el descuido de los transeúntes para sustráeles sus teléfonos.

Es así que, la intervención policial permitió desarticular parte de una presunta red dedicada al robo y comercialización ilegal de celulares de alta gama. Las autoridades continuarán investigando el origen de los equipos recuperados y no descartan que más personas estén involucradas en esta organización criminal que operaba en distintos distritos de Lima.