Gobernadores regionales exigen diálogo y coordinación con Keiko Fujimori y el Congreso para atender el Fenómeno El Niño

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) hizo un llamado a la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y los diputados y senadores a fortalecer el diálogo con las autoridades regionales frente a la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

A través de un pronunciamiento oficial emitido este jueves 27 de agosto, el gremio que preside el gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León, exhortó a que se garantice un "escenario de respeto en la coordinación interinstitucional", con la finalidad de desarrollar las estrategias más sólidas para mitigar los efectos de este fenómeno climatológico, en favor de millones de peruanos.

Rechazan instrumentalización de la semana de representación

En la misiva, la ANGR sustentó su posición en la comunicación y respeto que deben tener los diputados y senadores para abordar esta problemática latente que principalmente se sentirá con más fuerza en el norte del Perú.

Como se recuerda, el miércoles 26 de agosto, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, tuvo un cruce de palabras con el diputado Javier Castro (Fuerza Popular), durante una visita de inspección a los trabajos de prevención en el puente del río La Leche.

"La semana de representación de los legisladores no puede ser instrumentalizada como un espacio de amenazas, confrontación, hostigamiento o presión política contra las autoridades regionales o municipales por decisiones o responsabilidades que competen al ámbito del Gobierno nacional", menciona el pronunciamiento.

En ese sentido, las autoridades regionales destacan su "alta capacidad de resiliencia y compromiso con sus poblaciones", en el marco de la crisis política que enfrentó el país por la sucesión de cuatro presidentes en el último quinquenio y, por ende, los constantes cambios de gabinetes ministeriales.

"A pesar de ello, las regiones han garantizado la continuidad de sus servicios, impulsado inversiones descentralizadas y promoviendo proyectos, cerrando los últimos años con el más 90 % de ejecución presupuestal", señala el texto.

#Pronunciamiento 𝐀𝐍𝐆𝐑 𝐄𝐗𝐇𝐎𝐑𝐓𝐀 𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐄𝐂𝐄𝐑 𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐎𝐆𝐎 𝐘 𝐋𝐀 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐔𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎, 𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐘 𝐋𝐎𝐒 𝐆𝐎𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎𝐒 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐅𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀𝐋 𝐅𝐄𝐍𝐎𝐌𝐄𝐍𝐎 𝐄𝐋 𝐍𝐈𝐍̃𝐎 pic.twitter.com/u0OCSCUVwp — Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales Perú (@ANGR_Oficial) August 27, 2026

Trabajos de prevención siguen desarrollándose para salvaguardar a sus respectivas poblaciones

Sobre la llegada del Fenómeno El Niño, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales precisó que se requiere un trabajo articulado y "sentido de Estado" por parte del Ejecutivo, Legislativo y las autoridades regionales y locales, dejando a un lado todo tipo de intereses partidarios.

Como parte de sus funciones, la ANGR puntualiza que los gobiernos regionales vienen coadyuvando al Ejecutivo, a través de las instancias y entidades correspondientes, en las acciones de descolmatación y limpieza de los cauces de los ríos, asignando combustible y pago al personal que operan las maquinarias.

"Las grandes obras e intervenciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño son competencia del Gobierno nacional y a sus organismos competentes. Por ello, resulta indispensable que cada nivel de gobierno, asuma las responsabilidades que le corresponden", señala el documento.

Finalmente, desde el gremio exhortaron a que las labores de fiscalización y representación nacional contribuyan a destrabar soluciones, acelerar las intervenciones pendientes y garantizar los recursos necesarios.