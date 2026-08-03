Organizaciones criminales transnacionales de varios países operan en el Perú, advierte Julio Corcuera

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La creciente ola de criminalidad que azota al país exige una mirada mucho más profunda y globalizada. Así lo advirtió el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, quien señaló que la problemática actual de inseguridad ha escalado en complejidad debido a la consolidación de redes delictivas provenientes de diversas latitudes del mundo que han fijado sus operaciones en territorio nacional.

Un mapa delictivo diverso y un cambio de enfoque urgente

En entrevista para Exitosa, Corcuera enfatizó que el fenómeno criminal en el Perú ya no se limita a bandas locales o regionales, sino que abarca estructuras internacionales altamente organizadas.

"En el Perú tenemos la presencia de una serie de organizaciones criminales transnacionales: italianas, albanesas, brasileras y venezolanas.

Frente a esta realidad, el exviceministro sostuvo que el sistema de seguridad ciudadana requiere una reestructuración profunda, comenzando por el modelo de financiamiento a la Policía Nacional del Perú (PNP). En esa línea, remarcó que los recursos estatales deben orientarse de manera prioritaria al equipamiento tecnológico, inteligencia y logística avanzada para combatir el crimen organizado, en lugar de concentrar el gasto únicamente en incrementar el número de recursos humanos.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, manifestó que en el país operan organizaciones criminales de varios países, como italianas, albanesas, brasileras o venezolanas. Por tal motivo, indicó que el problema... pic.twitter.com/lJVlWGT7zR — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

Golpe al crimen transnacional: La expulsión de cabecillas del Tren de Aragua

La advertencia de Corcuera coincide con las recientes acciones ejecutadas por el Ejecutivo para neutralizar la presencia de mafias internacionales. Tras la deportación y entrega a las autoridades venezolanas de tres peligrosos integrantes del "Tren de Aragua", el canciller Carlos Espá reafirmó el compromiso del Estado en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

Desde la Base Aérea del Callao, Espá remarcó que el Gobierno no permitirá la permanencia ni la impunidad de ciudadanos extranjeros que hayan delinquido en el país.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Carlos Espá, canciller del gobierno de Keiko Fujimori, confirmó que tres miembros del 'Tren de Aragua' luego de que cumplieran su condena en el Perú.



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El ministro de Relaciones Exteriores destacó que, tras la reactivación de los canales diplomáticos y consulares, se mantendrá un trabajo articulado entre la Cancillería, el Ministerio del Interior y la PNP para procesar y expulsar a integrantes de organizaciones criminales que amenacen la tranquilidad pública, sentando un precedente firme en la defensa de la seguridad nacional.

El panorama descrito por Julio Corcuera y los recientes operativos contra redes como el Tren de Aragua confirman que el Perú se encuentra en un punto de quiebre en su lucha contra la delincuencia. Enfrentar a mafias de alcance transnacional requerirá no solo voluntad política y coordinación diplomática, sino una transformación real en la logística e inteligencia policial para frenar el avance de estas organizaciones en el país.