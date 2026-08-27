Ignacio Buse avanza a semifinales del ATP 250 de Winston-Salem tras imponerse ante Cerúndolo

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenis peruano celebra un nuevo logro. Ignacio Buse, número 36 del ranking ATP, se clasificó a las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo (ATP 51) por 7-6 (4), 4-6 y 6-2. El triunfo, conseguido en más de dos horas de juego, marca la primera vez que el peruano alcanza esta instancia en un torneo sobre cemento, consolidando su crecimiento en el circuito internacional.

El partido

El encuentro fue intenso desde el inicio. Buse se llevó el primer set en un ajustado tiebreak (7-6), mostrando temple en los puntos decisivos. Cerúndolo reaccionó en el segundo parcial y se impuso 6-4, aprovechando una pausa por lluvia que interrumpió el ritmo del peruano.

Sin embargo, en el tercer set, Buse recuperó la iniciativa, dominó físicamente y cerró con autoridad 6-2, demostrando que su preparación en superficie dura empieza a dar frutos.

La victoria tiene un valor especial: Cerúndolo lo había derrotado en sus dos enfrentamientos previos, por lo que este triunfo significó una revancha personal. Además, Buse suma su cuarta semifinal ATP en la carrera, pero la primera en pista dura, un paso clave en su preparación para el US Open 2026, donde debutará en el cuadro principal.

Puffffff está demente Nacho Buse para cerrar así el partido. Un escándalo lo que hizo desde el inicio, supo contener desde el fondo y cuando Cerundolo le abrió el pasillo tiró un passing hermosísimo.



Hay demasiado talento en el Colo, tiene una mano increíble y una personalidad... — Seba Torres (@sntorres7) August 28, 2026

Una batalla hacia la final

Para el tenis peruano, este avance reafirma la presencia de un jugador capaz de competir en torneos de alto nivel y dejar huella en el circuito. La confianza que obtiene en Winston-Salem llega en un momento crucial de la temporada.

En semifinales, Buse enfrentará al francés Benjamin Bonzi, quien viene de superar al neerlandés Botic Van de Zandschulp. El duelo se disputará este viernes 28 de agosto y definirá al finalista del torneo. De ganar, sería la segunda final ATP de Buse, tras su título en Hamburgo, y un nuevo hito para el tenis nacional.

IPD celebra la hazaña

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) celebró la clasificación de Buse a semifinales con un mensaje en redes sociales, destacando que el jugador "ratifica que sigue creciendo y dejando en alto al Perú". El organismo subrayó que el integrante del Programa de Apoyo al Deportista tuvo un juego reñido pero demostró superioridad ante Cerúndolo, alentando al país a acompañarlo en su próximo reto.

¡𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲, 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗼! 𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗕𝘂𝘀𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗪𝗶𝗻𝘀𝘁𝗼𝗻-𝗦𝗮𝗹𝗲𝗺 🇵🇪



Ratificando que sigue creciendo y dejando en alto al Perú, Ignacio Buse (ATP 36) clasificó a las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem, tras vencer al... pic.twitter.com/DKZXOBegBV — ipdperu (@ipdperu) August 28, 2026

El pase de Buse a semifinales en Winston-Salem es más que un resultado: es un mensaje de resiliencia y proyección internacional. El peruano rompió la barrera de los cuartos de final en cemento, se cobró revancha ante Cerúndolo y se prepara para enfrentar un nuevo desafío con la ilusión de llegar a la final. Para el tenis peruano, su hazaña reafirma que hay talento capaz de competir en la élite y llevar la bandera nacional a lo más alto.