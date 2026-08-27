Pedido de facultades legislativas será presentado este viernes: Luis Galarreta confirma la aprobación del recurso

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Ejecutivo aprobó este jueves el pedido de facultades legislativas y que el recurso será remitido al Congreso este viernes. La confirmación se dio tras la sesión del Consejo de Ministros realizada en Palacio de Gobierno, cuyo acta se firmará en las próximas horas.

Declaraciones del premier

Previo a la salida del premier de Palacio, en Desamparados, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, había adelantado que el pedio se encontraba listo y aprobado, aunque en ese momento no pudo informar sobre una fecha en concreto para presentar el recurso ante el Congreso.

Pocos minutos después, Galarreta confirmo que los 66 puntos que conforman el documento habían sido aprobados en Consejo de Ministros y que están enfocados en planos esenciales y urgentes para el Ejecutivo, como lo es la seguridad ciudadana, medidas frente al fenómeno el Niño y la reestructuración del Estado.

"Tienen un sustento razonable, lógico, y sobre todo, están enfocados en poner orden, no solo en las calles —que es la principal tarea hoy junto al fenómeno El Niño— sino también en el Estado: desde el gasto, desde cómo se debe manejar las instituciones públicas".

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | El premier Luis Galarreta señaló que este viernes se enviará el documento en el que se solicitan las facultades legislativas al Congreso y que estarán dispuestos a dialogar con los diputados. Señaló que están confiados en que los pedidos ante la... pic.twitter.com/irnFy2SsLP — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

Pedido será enviado al Congreso este viernes

El premier añadió que la discusión en el Consejo fue "muy interesante" y, finalmente, aseguró que el documento será entregado mañana viernes 28 de agosto, una vez concluida la firma del acta, adelantando confianza y predisposición en entablar diálogo con el Legislativo al momento que le toque sustentar el pedido.

"Mañana se está enviando esto al congreso de la República y nosotros estaremos dispuestos a presentarnos y a dialogar con los señores diputados según cada sector. Nosotros vamos confiados", señaló el premier.

🔴🔵🚨 #AHORA | El premier Luis Galarreta declaró tras salir de la sesión del Consejo de Ministros y manifestó que para reducir el Estado no es necesario recortar ministerios. Indicó que la restructuración consta de poner orden en las carteras y no fusionándolas.



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Nueva declaratoria de emergencia para Lima y Callao

En paralelo, el ministro del Interior, César Astudillo, también afirmó a su salida junto a Galarreta y otros ministros, que el Ejecutivo declarará una vez más el Estado de Emergencia por sesenta días para Lima y Callao, señalando que tiene el objetivo de mantener a los militares y policías resguardando diversos puntos críticos de la ciudad.

Asimismo, el titular aseguró que el pedido de facultades incluirá medidas que refuercen el rol de las Fuerzas Armadas en el control de orden interno, aunque mayores detalles oficiales se darían a conocer el propio día viernes.

🔴🔵🚨 #AHORA | El ministro del Interior, César Astudillo, manifestó que se declarará un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao y que será por 60 días. Sobre la interpelación que se promueve en la Cámara de Diputados, señaló que está en su derecho constitucional y permitirá... pic.twitter.com/KakCxAHkd7 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

El Ejecutivo busca facultades por 120 días para legislar en materias económicas, tributarias y de seguridad ciudadana. Entre las propuestas figuran medidas contra la criminalidad organizada, endurecimiento de penas por extorsión, fortalecimiento del sistema de flagrancia, instalación de bloqueadores de señal en penales y simplificación de regímenes tributarios para mypes.

La aprobación del recurso marca así el inicio de un nuevo pulso político, donde la discusión sobre lo que desee hacer el Ejecutivo será clave para definir el alcance real de las primeras medidas del gobierno y su capacidad de respuesta frente a la inseguridad y la gestión del Estado.