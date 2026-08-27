César Astudillo ante eventual interpelación: ministro irá a la Cámara de Diputados si prospera la medida

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que acudirá a la Cámara de Diputados para responder por su gestión si se presenta y prospera una moción de interpelación en su contra. El titular del sector remarcó que se encuentra plenamente dispuesto a acudir al fuero parlamentario para rendir cuentas sobre las principales estrategias y medidas de fiscalización implementadas durante sus primeras semanas al frente de la cartera del Interior.

Respuesta de César Astudillo a la eventual moción parlamentaria

Respecto a las declaraciones de diversas bancadas de la Cámara de Diputados sobre una eventual moción de interpelación en su contra a 29 días de gestión, el funcionario calificó el procedimiento como parte de la dinámica democrática.

El ministro afirmó que acudirá al Parlamento, si la medida prospera, a exponer los indicadores de seguridad y el balance de las operaciones ejecutadas por su sector. Astudillo remarcó que las unidades policiales mantienen intervenciones diarias de captura en flagrancia con independencia de la aprobación del paquete de facultades legislativas.

Asimismo, sostuvo que la constante labor policial viene logrando la desarticulación de diversas bandas criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato en los distritos con mayor índice delictivo de la capital. De igual manera, el funcionario confía en que el diálogo continuo con el Poder Legislativo servirá para consolidar el marco normativo y las herramientas legales que requiere la Policía Nacional en su combate frontal contra la delincuencia.

"La Cámara de Diputados está en todo su derecho de hacerlo y va a permitir que también le expliquemos los trabajos que venimos haciendo todos los indicadores que estamos obteniendo para que tengan conocimiento de ello, es el juego democrático", señaló el ministro del Interior.

El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que acudirá a la Cámara de Diputados para responder por su gestión si se presenta y prospera una moción de interpelación en su contra



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Operativos de seguridad y trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas

El sector Interior continuará coordinando con el Ministerio de Defensa el diseño de los operativos tácticos en la capital. Estas acciones de patrullaje unificado e inteligencia estratégica buscan fortalecer la presencia del Estado en los sectores con mayor violencia, optimizando la asignación de recursos logísticos y el despliegue del personal policial para garantizar respuestas inmediatas frente al delito.

Asimismo, las autoridades del sector buscan afianzar la inteligencia operativa para golpear las estructuras logísticas de las organizaciones criminales, asegurando un trabajo articulado que permita sostener los estados de emergencia vigentes y prevenir nuevos atentados que atenten contra la tranquilidad de la ciudadanía.

En ese sentido, César Astudillo ratifica su predisposición al control político y sostiene que su presentación ante el pleno parlamentario permitirá transparentar las metas, el estado de los operativos vigentes y los avances de la estrategia de seguridad ciudadana desplegada por el Ejecutivo.