¿Cuál debería ser la agenda del Perú en la reunión con Marco Rubio?: "Se tiene que respetar el Tratado de Libre Comercio"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el exembajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero Diez - Canseco, señaló que uno de los pedidos que tiene que hacer el país es que se respete el tratado de libre comercio con Estados Unidos y buscar que el arancel adicional del 12,5% en las exportaciones peruanas a se reduzca "por lo menos en 10%", esto como parte de "una alianza estratégica".

"He tenido la suerte de tener varios encuentros con Marco Rubio, entre 3 o 4 en el tiempo que estuve en Washington cuando asumió Trump, Es una persona que tiene una capacidad de diálogo sorprendente, tiene claridad mental en cuanto a los objetivos. Marco Rubio es un excelente introlocutor para el Perú y eso implica el reenfoque de las relaciones con América Latina", afirma.

"Y el Perú ahí, es clave, porque no solo es tema de narcotráfico, antes solo hablaban del país por ello. Hoy en día, Perú es comercio, es inversión, es defensa y seguridad. Y ese tema, de defensa y seguridad, es algo que nos dará Estados Unidos y no otras potencias", señala.

"Cuando hablamos de las alianzas con los socios, hay que hablar de la relación integral. Yo hice el TLC con Estados Unidos y fue el primer tratado de 24. Perú exporta más que Colombia, exporta más agroindustria que Chile. (...) El principal mercado del Perú es EE.UU., el principal comprador de los arándanos peruanos es EE.U., nosotros le exportamos 4 mil millones de dólares en agroindustria", sostuvo.

"Uno de los pedidos que tiene que hacer el Perú es que se respete el TLC y tratar de que ese 12.5% se coloque en 10% que es la tasa general que aplica para todos los países. Ese 2.5% nos pone en desventaja en los sectores de textil y agroindustria, eso es parte de la agenda y el señor Bernie Navarro lo tiene claro. Hay que buscar una alianza estratégica, pero también solucionando los problemas sobre la mesa...", indicó.

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