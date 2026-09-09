Keiko Fujimori y Marco Rubio se reunirán este 10 de septiembre tras la llegada del secretario de Estado de EE. UU.

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jueves 10 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio llegará al Perú para sostener una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori como parte de establecer acuerdos bilaterales entre ambas naciones.

Keiko Fujimori se reunirá con Marco Rubio

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibirá al funcionario estadounidense Marco Rubio en Palacio de Gobierno, para sostener una reunión donde abordarán temas de cooperación bilateral, seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Dicha reunión permitirá abordar asuntos considerados prioritarios para el Perú, además de reforzar los vínculos de cooperación con Estados Unidos en diferentes áreas de interés común entre ambos Estados.

Como parte de los temas prioritarios en la futura conversación entre las autoridades correspondientes, se abordará:

Cooperación relacionada con el fenómeno El Niño.

Asuntos vinculados con la seguridad ciudadana.

Lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la defensa.

Promoción de inversiones y el comercio bilateral.

Documento que acredita la reunión entre ambas autoridades

Según lo expuesto por el documento oficial, la reunión contará además con la participación de integrantes del Gabinete Ministerial, quienes acompañarán a la presidenta durante este importante encuentro con el representante del Gobierno de Estados Unidos.

Marco Rubio anunció la incorporación de Perú al Escudo de las Américas

El encuentro se produce en el marco de la visita oficial de Marco Rubio al Perú y busca consolidar la alianza estratégica entre ambos países.

Asimismo, en una reciente publicación en una columna de opinión realizada por el secretario de Estado, se destacó su expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori y proyectar los 200 años de relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de cooperación.

"Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú que ahora es un importante aliado extra-Otan en el Escudo de las Américas", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.

La estrategia contempla incorporar a Perú al denominado Escudo de las Américas, en el marco de su condición de importante aliado. El objetivo de esta iniciativa es buscar fortalecer la coordinación frente a las amenazas transnacionales y regionales.

Finalmente, la reunión este 10 de septiembre entre la presidenta de la República, Keiko Fujimori y el secretario de Estado de los Estados, Marco Rubio se da en un contexto de reforzar los acuerdos entre ambas naciones y contribuir con las necesidades prioritarias del Perú.