Said Palao toma drástica medida luego de que seguidores le recordaran la fiesta del yate

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao y Alejandra Baigorria vienen disfrutando de un viaje por Japón para celebrar los 38 años de la empresaria, pero la celebración no estuvo libre de la polémica. En medio de las fotos y mensajes de amor, varios usuarios volvieron a sacar a flote la fiesta del yate y hasta cuestionaron la relación de la pareja.

Said Palao celebró a Alejandra Baigorria

Todo comenzó cuando Said Palao compartió en sus redes sociales una publicación dedicada a su esposa por su cumpleaños 38. El exchico reality acompañó el post con varias fotografías de los momentos que vienen viviendo juntos en Tokio, desde una cena especial hasta distintos paseos por la ciudad japonesa.

Pero hubo un detalle que llamó bastante la atención: el regalo que eligió para Alejandra. En una de las postales, la empresaria aparece sosteniendo una cartera Lady Dior negra, valorizada en alrededor de 4.000 dólares, según el precio referencial de ese modelo de la conocida firma francesa.

Said también escribió un extenso mensaje a su esposa por su cumpleaños. "Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera y esa persona con la que sigo queriendo vivir y descubrir tantas cosas", expresó.

Luego agregó sus buenos deseos por esta nueva vuelta al sol: "Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos. Te amo. Felices 38, mi amor". Hasta ahí, todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, las redes tenían otros planes.

Seguidores vuelven a sacar el tema del yate

La publicación rápidamente se llenó de comentarios, pero no precisamente todos fueron de felicitación. Algunos usuarios aprovecharon para cuestionar a Said por el viaje a Japón y volvieron a mencionar la polémica fiesta del yate en la que fue captado meses atrás junto a varias mujeres.

Entre los mensajes que aparecieron se leyeron frases como: "Said bailando para que viaje gratis" y "Jaja, Said, todo por un viaje". Otros fueron todavía más directos y cuestionaron el regalo que recibió Alejandra o hicieron referencia a supuestos problemas dentro de la pareja.

Incluso algunos usuarios le recordaron las acusaciones de una presunta infidelidad. "¿Cuántos regalos liman los cachos?", escribió una usuaria. Otra aseguró que Said Palao habría sido "obligado a subir este post".

Pero eso no fue todo. También aparecieron comentarios pidiendo respeto para la empresaria, como: "El mejor regalo es el respeto". Y otro usuario escribió: "Ya no sigas cag... pues y respétala".

Ante semejante lluvia de comentarios, Said Palao decidió limitar los comentarios de la publicación dedicada a Alejandra Baigorria. De esta manera, las reacciones quedaron restringidas.

Finalmente, Said Palao optó por limitar los comentarios de su publicación de cumpleaños para Alejandra Baigorria, después de que seguidores volvieran a recordar la polémica fiesta del yate y lanzaran críticas sobre su relación y una supuesta dependencia económica.