Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 9 de septiembre?

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precio del dólar y tipo de cambio hoy en Perú: ¿subió o bajó? Conoce a cuánto cotiza la divisa estadounidense en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este miércoles 9 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar registra este miércoles 9 de septiembre una nueva jornada de seguimiento en el mercado peruano, con los usuarios atentos a las cotizaciones de compra y venta de la moneda estadounidense.

Pues bien, el tipo de cambio de la divisa estadounidense puede presentar variaciones dependiendo del comportamiento del mercado cambiario y de factores nacionales e internacionales.

Así que para evitar afectaciones a su economía y anticiparte al entorno fluctuante, te revelamos a cuánto cotiza la moneda extranjera en Perú esta mañana, según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio del dólar HOY en Perú: así cotiza este martes 8 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/3,351 S/3,360

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación en comparación al día de ayer, martes 8 de septiembre, donde la compra era de S/ 3,351 y la venta de 3,372.

Tipo de cambio del dólar paralelo el 9 de septiembre

Si tienes previsto comprar dólares para viajes, pagos, ahorros o compras internacionales, verificar el precio del dólar justo antes de realizar la operación es algo que no debes dejar pasar por alto. Asimismo, se aconseja comparar las tasas y revisar a cuánto cotiza el dólar en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú para tomar decisiones más acertadas.

En ese sentido, te revelamos cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este miércoles 9 de septiembre, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,340 | Venta S/3,365.

Cotización del dólar paralelo hoy, 9 de septiembre.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 8 de septiembre, en Perú?

Otra entidad que te permite conocer la cotización de esta moneda estadounidense en Perú es el Banco Central de Reserva del Perú, quien brinda un informe sobre a cuánto cerró el dólar.

Según lo detallado en su página oficial, esta divisa cerró el tipo de cambio ayer 8 de septiembre, en 3,3550, (con una apertura de 3,3580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3550 con un máximo de 3,3570 y un mínimo de 3,3530.

En resumen, antes de realizar alguna operación financiera este miércoles 9 de septiembre, lo ideal es conocer primero cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio para la jornada de hoy en el mercado paralelo y la Sunat, para evitar afectaciones al bolsillo.