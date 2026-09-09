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Diputados plantean prisión preventiva automática para casos de flagrancia delictiva grave

La iniciativa busca incorporar una nueva figura al Código Procesal Penal para facilitar la prisión preventiva en casos de flagrancia vinculados con delitos graves u organizaciones criminales.

Diputados plantean prisión preventiva automática para casos de flagrancia delict
Diputados plantean prisión preventiva automática para casos de flagrancia delict (Difusión)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2026

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El diputado Javier Castro Cruz, de Fuerza Popular, presentó una iniciativa legislativa que plantea incorporar el artículo 268-C al Código Procesal Penal para fortalecer la respuesta frente a delitos cometidos en flagrancia. 

La propuesta busca otorgar herramientas procesales más inmediatas a la Policía Nacional y al Ministerio Público, especialmente cuando se trate de hechos de especial gravedad o vinculados con organizaciones criminales.

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Javier Castro Cruz, diputado por Fuerza Popular

Aplicaría en delitos graves

El proyecto establece que un juez de investigación preparatoria podría dictar prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público cuando se cumplan determinados requisitos establecidos en la iniciativa. 

Uno de ellos exige que existan graves y fundados elementos de convicción que permitan vincular razonablemente al intervenido con la comisión de un delito, ya sea como autor o partícipe.

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Además, la persona tendría que haber sido detenida en flagrancia por un delito cometido dentro de una organización criminal o por un hecho cuya pena prevista sea superior a cinco años de prisión. 

Audiencia tendría plazo máximo

La iniciativa también establece que el plazo de la prisión preventiva se regiría por las reglas generales previstas en el Código Procesal Penal.

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Asimismo, plantea que, una vez recibido el requerimiento fiscal, el juez convoque a una audiencia de prisión preventiva dentro de un plazo máximo de 48 horas. Esta diligencia tendría carácter inaplazable. 

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Según la exposición de motivos, el planteamiento responde a las dificultades que existen para sustentar rápidamente determinados requisitos de la prisión preventiva cuando una persona es intervenida en flagrancia.

El proyecto sostiene que esta situación puede derivar en medidas de comparecencia y en la posterior liberación de personas investigadas por delitos de alta gravedad. Por ello, la propuesta busca establecer un mecanismo específico para estos casos y reforzar la persecución penal dentro del marco constitucional. 

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